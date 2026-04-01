El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja en la provincia de Buenos Aires por la llegada de un fuerte temporal que traerá tormentas intensas y lluvias abundantes, con acumulados que podrían alcanzar los 22 milímetros. El organismo meteorológico emitió una alerta roja ante la llegada de un fuerte temporal que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante tres días consecutivos. Si bien las condiciones de inestabilidad comenzaron a sentirse desde el inicio del fin de semana, se espera que los fenómenos se intensifiquen a partir de este miércoles. Aunque para la noche del jueves se prevé una leve mejora en las condiciones, el alivio será temporario. Durante la tarde del viernes regresarán las lluvias, que se extenderán hasta la noche. Según el SMN, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h y precipitaciones abundantes, con acumulados que podrían alcanzar los 22 milímetros. De acuerdo al mapa del Servicio Meteorológico, las zonas afectadas son: El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: