El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra activa una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas en diferentes puntos del país y lloverá ininterrumpidamente durante 72 horas. En este sentido, la provincia de Santa Fe experimentará condiciones climáticas adversas ya que habrá intensas lluvias desde este viernes 3 de abril y se mantendrán hasta el día lunes 6 inclusive, con la posibilidad de extenderse más días. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las intensas lluvias que se darán en la provincia de Santa Fe afectarán, principalmente, al sur del territorio. Por su parte, las regiones que se verán afectadas son: Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros, General López. El SMN informó que rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas, lo que implica la posible ocurrencia de fenómenos con capacidad de daño y eventuales interrupciones en actividades cotidianas. Además, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. De acuerdo al pronóstico, se prevén abundantes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y ocasional caída de granizo. Además, se estiman acumulados de entre 30 y 60 mm, que podrían superarse de manera puntual. A través del sistema de alerta temprana, el cual se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos meteorológicos, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por severas tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos para este sábado 4 de abril. Las regiones de cada provincia que están bajo la alerta meteorológica amarilla son: Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia. General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Zona baja de Calamuchita, Zona baja de Santa María, Oeste de Pocho, Oeste de San Alberto, Oeste de San Javier, Zona baja de Cruz del Eje, Zona baja de Minas, San Justo, Zona baja de Colón, Zona baja de Totoral, Punilla, Zona serrana de Colón, Zona serrana de Ischilín, Zona serrana de Santa María, Zona serrana de Totoral. Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay.