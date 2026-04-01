El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de un frente de nubes negras que traerá tormentas fuertes, lluvias abundantes y ráfagas de viento. El temporal impacta principalmente en la provincia de Córdoba, aunque también se extiende a zonas cercanas, como San Luis. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de Córdoba durante cinco días consecutivos. El mal tiempo comenzará en la noche de este miércoles, jornada en la que se prevén tormentas intensas. Si bien durante la mañana del viernes se espera una leve mejora, por la tarde volverán las tormentas, que se extenderán hasta la mañana del domingo. Según el Servicio Meteorológico, los fenómenos estarán acompañados por vientos inestables y abundantes lluvias, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros. Las tormentas también impactará en San Luis, donde se registrarán lluvias de similar intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: