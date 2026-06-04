Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 4 de junio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este jueves 4 de junio estará marcado por una intensificación de las lluvias en varias regiones del país, acompañadas de tormentas eléctricas y abundante nubosidad.

Las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en la movilidad, crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos en algunas zonas vulnerables. Además, el organismo prevé una elevada actividad eléctrica en distintos departamentos de la región Caribe, Andina, Pacífica y de la Orinoquía.

Aunque para el viernes se espera una disminución general de la intensidad de las precipitaciones, las lluvias continuarán en amplias zonas del territorio nacional, por lo que el episodio de inestabilidad podría extenderse por más de 24 horas.}

Los departamentos con las lluvias más intensas en Colombia

Para este jueves, el Ideam prevé los mayores acumulados de precipitación y tormentas eléctricas en:

La Guajira.

Cesar.

Magdalena.

Atlántico.

Sur de Bolívar.

Sur de Córdoba.

Antioquia.

Oriente de Santander.

Norte de Santander.

Occidente de Caldas.

Risaralda.

Norte del Quindío.

Chocó.

Valle del Cauca.

Nariño.

Arauca.

Casanare.

Meta.

Vichada.

Guainía.

Asimismo, se esperan lluvias de intensidad moderada en sectores de:

Putumayo.

Amazonas.

Vaupés.

Boyacá.

Cundinamarca.

Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 4 de junio. Archivo.

En diferentes áreas del litoral Caribe también podrían presentarse precipitaciones durante distintos momentos de la jornada.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En la región Pacífica continuarán las lluvias persistentes, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Nariño, mientras que en la Orinoquía se mantendrán condiciones inestables en Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Por su parte, en la Amazonía se prevén precipitaciones de moderada intensidad en departamentos como Amazonas, Vaupés y Putumayo.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica lluvias ligeras y aisladas, principalmente sobre áreas marítimas cercanas a las islas.

Qué pasará el viernes con las lluvias

Para el viernes 5 de junio, los expertos anticipan precipitaciones más dispersas y, en términos generales, menos intensas que las previstas para el jueves. Sin embargo, seguirán registrándose acumulados importantes en algunos departamentos.

La región Pacífica, el occidente de la región Andina, la Amazonía y distintos sectores de la Orinoquía seguirán concentrando buena parte de las precipitaciones durante el cierre de la semana laboral.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y ciudadanía en general:

Realizar monitoreo constante de las condiciones climáticas.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos.

Evitar cruzar ríos o quebradas con aumentos repentinos de caudal.

Mantener despejados canales, sumideros y sistemas de drenaje.

Estar atentos a los comunicados emitidos por organismos de gestión del riesgo.

Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 4 de junio. (Fuente: Shutterstock)

Cómo protegerse de las posibles tormentas eléctricas

Debido al aumento de la actividad eléctrica previsto para este jueves, las autoridades recomiendan: