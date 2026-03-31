El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel naranja por la llegada de un fuerte temporal que traerá lluvias intensas, tormenta eléctrica y ráfagas de viento durante este miércoles 1 de abril. Según informó el SMN a través del sistema de alerta temprana, la provincia de Buenos Aires será la principal afectada por las tormentas de nivel naranja de este miércoles, las cuales podrían extenderse hacía el resto de la semana. Además, se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla para una importante porción de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa. El SMN indicó que se avecina un fenómeno meteorológico a Buenos Aires que traerá ráfagas de viento de hasta 90 km/h, una fuerte presencia de actividad eléctrica, lluvias de variada intensidad y caída de granizo. En este sentido, las áreas que están bajo la alerta meteorológica naranja son: Por su parte, el SMN advierte que cuando se encuentra una alerta meteorológica naranja por tormentas “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", motivo por el cual es importante tomar recaudos. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que rige una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa, cuyas se darán este miércoles. Asimismo, las regiones afectadas por el diluvio son: Caseros, General López, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo. General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, General San Martín, Marcos Juárez, Unión. Zona baja de Belgrano, Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de General Pedernera, Gobernador Dupuy. Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa , General Alvear - Zona baja de San Rafael. Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán.