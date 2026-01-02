Una nueva configuración atmosférica avanza sobre el territorio y pone bajo alerta a varias regiones por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

El IDEAM advirtió que en las próximas horas se espera un aumento de la nubosidad en gran parte del territorio, con cielo entre parcial y mayormente nublado y probables lluvias de variada intensidad. El panorama se concentra en las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia, con sectores donde podrían presentarse tormentas eléctricas.

Con este escenario, el llamado es a vigilar ríos y quebradas en zonas con antecedentes de lluvias y a seguir las recomendaciones oficiales cuando se activen alertas por crecientes o deslizamientos.

Atención: dónde se esperan las lluvias más fuertes en las próximas 24 horas

Según el pronóstico del IDEAM, las lluvias de mayor intensidad —con probables tormentas eléctricas— se estiman principalmente en amplios sectores del Caribe, el Pacífico, la región Andina y zonas de la Amazonia, con especial incidencia en departamentos como Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Magdalena Cundinamarca, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Boyacá.

Lluvias y nubes negras cubren una parte del país. (Fuente: archivo)

También se prevén acumulados significativos de precipitación para enero en áreas cercanas a:

La Sierra Nevada de Santa Marta

La Mojana

El Catatumbo

Los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena

El piedemonte amazónico

Los golfos de Morrosquillo y Urabá

El área marítima del Caribe y el Pacífico colombiano.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en tierra, aunque no se descartan lluvias moderadas sobre el área marítima.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

En paralelo, el IDEAM advierte que las precipitaciones pueden generar saturación de humedad en los suelos, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos en zonas de ladera, especialmente en corredores montañosos y áreas con pendientes pronunciadas.

Qué hacer ante lluvias intensas y riesgo de deslizamientos

Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante los episodios de lluvia, evitar transitar por zonas inestables o cercanas a ríos y quebradas con aumento repentino de caudal, mantener despejados los sistemas de drenaje y seguir únicamente la información y las alertas emitidas por las entidades oficiales a nivel local y nacional.