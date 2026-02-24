El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la llegada de un frente de tormentas que afectarán a una importante porción del país durante toda la jornada de este martes 24 de febrero. Según detalló el SMN, las tormentas serán de variada intensidad con ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y estarán acompañadas de una importante actividad eléctrica. Por su parte, el fenómeno meteorológico se dará en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En tanto, la alerta amarilla se mantendrá activa durante todo el día. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm“, y que, además, se mantiene activa la posibilidad de registrar caída de granizo en las áreas afectadas. En tanto, las zonas que están bajo la alerta meteorológica amarilla por tormentas son: El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un “sistema de alerta temprana” que se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos que pudieran afectar a la vida cotidiana. En este aspecto, existen cuatro tipos de alertas meteorológicas, las cuales se dividen en los colores Rojo, Naranja, Amarillo y Verde. Cada una de ellas tiene el siguiente significado: