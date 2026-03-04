El Gobierno nacional confirmó tres feriados y un día no laborable con fines turísticos que darán lugar a dos fines de semana largos consecutivos. El primero será durante la última semana de marzo y el segundo en los primeros días de abril, lo que representa dos oportunidades ideales para descansar o planificar una escapada. El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, fecha inamovible correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico‑militar. Además, este año el Gobierno sumó un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo, lo que conforma un fin de semana extra largo de cuatro días. Este día no es feriado, por lo que cada empleador definirá si se trabaja o no. A este descanso de marzo se sumará otro fin de semana largo en abril. El Gobierno decretó feriados para el jueves 2 y viernes 3 de abril: Estos son los feriados y días no laborables que restan para lo que queda del año: