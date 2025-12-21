En América Latina el fútbol no solo es deporte, sino parte de la identidad cultural. Entre los estadios más emblemáticos se destacan el Maracaná en Brasil y el Monumental en Argentina, verdaderos íconos que albergaron finales históricas y millones de fanáticos.

Sin embargo, El Salvador anunció la construcción de un megaestadio con capacidad para 50.000 personas en butacas, que se convertirá en el más moderno de la región.

¿Cuál será el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina?

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador se levanta sobre los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. La obra forma parte de una cooperación internacional entre El Salvador y China, y busca posicionar al país como referente regional en infraestructura deportiva.

Este estadio no solo reemplazará al histórico Estadio Cuscatlán como sede de la selección nacional, sino que también será utilizado para eventos internacionales y espectáculos culturales.

Características del Estadio Nacional en El Salvador

El diseño del megaestadio simboliza una gota de agua y estará equipado con tecnología de última generación. Entre sus principales características se destacan:

Capacidad para 50.000 espectadores, todos en butacas, con posibilidad de ampliación a 60.000.

Zonas VIP y áreas para medios de comunicación.

Oficinas para árbitros, estacionamientos, espacios comerciales y sectores para personas con discapacidad.

Zona médica para emergencias.

Áreas polideportivas, incluyendo dos canchas de baloncesto.

Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y tecnología ecológica, convirtiéndolo en uno de los recintos más innovadores del continente.

Aquí la sorpresa:



EL NUEVO ESTADIO NACIONAL DE EL SALVADOR 🇸🇻 pic.twitter.com/IEC7udlwCT — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 31, 2021

¿Cuándo estará listo?

La inversión estimada para la construcción del nuevo Estadio Nacional es de u$s 100.000.000. Según el cronograma oficial, la obra estará terminada a mediados de 2027.

Los trabajos comenzaron en 2022 con la nivelación del terreno, y en noviembre de 2023 se colocó la primera piedra. La ejecución está a cargo de la empresa Specific Delegation Group of China Aviation Planning and Design Institute (Group) Co., Ltd., como parte de la cooperación otorgada por el Gobierno chino.