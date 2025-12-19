Construyen un túnel que atravesará la Cordillera de los Andes y cambiará para siempre las rutas de Sudamérica. Foto: Copilot IA

Un nuevo túnel se está abriendo paso por la Cordillera de los Andes, por lo que beneficiará a Argentina y Chile, quienes trabajan en conjunto en este proyecto. Se trata del paso Agua Negra, el cual está en la región de Cuyo.

A raíz de este proyecto, la provincia de San Juan se conectará de mejor manera con Chile y será una gran alternativa al Paso Cristo Redentor (Mendoza) . Reducción de costos logísticos y menos congestiones son algunas de las ventajas de este nuevo paso fronterizo.

¿Cómo será el nuevo túnel que atravesará la Cordillera de los Andes?

El Túnel de Agua Negra conectará la provincia de San Juan en Argentina con la Región de Coquimbo en Chile, formando parte del Corredor Bioceánico Central (también conocido como Eje Capricornio).

De esta manera, este corredor unirá el océano Atlántico (puerto de Porto Alegre, Brasil) con el océano Pacífico (puerto de Coquimbo, Chile), beneficiando a regiones de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

Actualmente, el Paso de Agua Negra es un camino de montaña que solo se habilita en verano debido a las nevadas. El túnel permitirá el tránsito todo el año, incluso para camiones de carga, reduciendo drásticamente los tiempos y costos logísticos.

¿Cuándo abrirá este nuevo túnel?

El proyecto no es una novedad: se promovió en el contexto del Eje Capricornio, una iniciativa de corredores bioceánicos destinada a conectar el océano Atlántico con el Pacífico. Pese a que en su momento recibió apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la propuesta se estancó debido a la ausencia de acuerdo político y a limitaciones presupuestarias.

Hoy en día, el tema vuelve a ganar relevancia. El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, confirmó que la iniciativa permanece vigente: “De cara al futuro, el túnel de Agua Negra continúa siendo una aspiración muy potente, un proyecto que nunca se va a abandonar”.

“Tendremos paciencia, esperaremos y en algún momento se concretará. Los sanjuaninos esperan cruzar por Agua Negra y en Chile se espera su llegada. Ese vínculo ya es un hito histórico y se seguirá sosteniendo”, añadió en declaraciones con Diario Huarpe.