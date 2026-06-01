El Marbella FC, club que participa en la tercera categoría de ascenso del fútbol español, está a punto de llevar a cabo un salto histórico en infraestructuras deportivas. Precisamente, la Fundación Marbella FC construirá un nuevo estadio que se convertirá en uno de los referentes modernos del sur del país.

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado recientemente el proyecto básico de esta ambiciosa obra, valorada en cerca de 115 millones de euros, lo que la posiciona como una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas del municipio en los últimos años.

Nuevo estadio del club de ascenso español

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

El nuevo estadio tendrá una capacidad para 10.000 espectadores, superando notablemente las restricciones del recinto anterior. Estará situado en el centro urbano de Marbella, en una parcela de aproximadamente 45.000 metros cuadrados que anteriormente ocupaba el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

Más allá del campo de fútbol principal, el complejo deportivo incluirá instalaciones de alto nivel que lo transformarán en un estadio multifuncional de gran envergadura:

Un centro de alto rendimiento destinado a la preparación de deportistas.

Un hotel deportivo diseñado con 90 habitaciones.

Un extenso aparcamiento con capacidad para 1.000 vehículos.

Zonas comerciales y gastronómicas que enriquecerán la experiencia de los aficionados.

Estas características lo posicionan como uno de los proyectos más avanzados de la región, con estándares de confort, sostenibilidad y servicios característicos de estadios de categorías superiores. El presupuesto destinado a la ejecución material asciende a 81,2 millones de euros, mientras que el costo total del proyecto alcanza casi los 115 millones.

El cierre de un capítulo: adiós al Estadio Antonio Lorenzo Cuevas

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El nuevo estadio se levanta sobre las ruinas del histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, inaugurado en 1975 y que durante numerosas décadas sirvió como la sede del Marbella FC. Este recinto, con capacidad para aproximadamente 7000 espectadores y dimensiones de césped de 100 x 65 metros, debió ser clausurado en 2021 debido a riesgos de colapso.

Subsecuentemente, sufrió un incendio en la zona de césped y fue demolido a finales del verano pasado. Los trabajos de demolición se extendieron durante varios meses para dejar el terreno adecuado.

El antiguo estadio no solo fue un lugar de encuentro para partidos de fútbol, sino que también se convirtió en un escenario de grandes conciertos internacionales en las décadas de 1980 y 1990, con actuaciones legendarias de Queen, Michael Jackson, Tina Turner y Prince, quienes dejaron una huella imborrable en la memoria cultural de Marbella.

Nuevo estadio del Marbella FC: concesión y plazos del proyecto

La Fundación Marbella FC ha recibido del Ayuntamiento una concesión demanial por 75 años para explotar el nuevo estadio, a cambio de un canon anual de 221.000 euros.

Como requisito, la entidad debe presentar el proyecto de ejecución visado en un plazo de dos meses y aportar un aval de 172.700 euros para garantizar la reposición de árboles afectados por las obras.

Una vez superados los trámites administrativos y comunicada la puesta en marcha, se estima un plazo de ejecución de dos años y medio. Esto implica que, si todo avanza conforme a lo proyectado, los aficionados del Marbella FC podrán deleitarse con su nueva casa en un horizonte cercano.