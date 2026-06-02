Se viene la obra más imponente de la provincia | Contará con nueve túneles y dos viaductos que la conectarán con el resto del país. Foto: ChatGPT

La provincia de Las Palmas está dando un paso importante hacia la modernización de su red viaria con el desarrollo de la carretera Agaete–La Aldea (Fase II), una de las infraestructuras más destacadas de las Islas Canarias. El proyecto contempla la construcción de nueve túneles y dos viaductos estratégicos para la región.

Esta actuación permitirá mejorar la conexión entre el oeste de Gran Canaria, uniendo Agaete con La Aldea de San Nicolás de manera más directa y segura. Aunque inicialmente se había previsto un presupuesto de 181,48 millones de euros, la inversión ha sido revisada hasta alcanzar los 206 millones necesarios para completar la obra.

Lanzan la obra más imponente de la provincia, que tendrá nueve túneles y dos viaductos que la conectarán como nunca con el resto del país (foto: Gobierno de Canarias).

¿Cómo progresa la nueva obra en la provincia?

La extensión de 8,5 kilómetros se desarrolla principalmente en el subsuelo, con 5,7 km que son subterráneos, abarcando un total de nueve túneles y dos viaductos representativos.

Las labores de construcción de los viaductos de La Palma y El Risco —los últimos elementos únicos restantes— iniciaron en noviembre de 2025 y avanzan de forma decidida:

Viaducto de La Palma : 110 metros de longitud y 28 metros de altura máxima. Ya se han ejecutado los estribos y los micropilotes para la cimentación de la pila central. Se espera que abra para el verano del 2027.

Viaducto de El Risco: 572 metros de longitud y 88 metros de altura máxima. En ejecución la excavación del estribo 1 y la zapata de la pila 2. Podría demorarse hasta 2028.

Lanzan la obra más imponente de la provincia, que tendrá nueve túneles y dos viaductos que la conectarán como nunca con el resto del país (foto: Gobierno de Canarias).

Tramos y túneles ya habilitados

Los nueve túneles han sido excavados y revestidos, aguardando únicamente la implementación de instalaciones técnicas, sistemas de control, energización y pavimentación. En este contexto, ya se han habilitado ciertos tramos, como el túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero–Risco de Faneque (en operación desde febrero de 2024), el Lomo de Aulaga y el enlace de El Risco.

En total, 2,5 kilómetros son actualmente accesibles, de los cuales 2,2 km están operativos, lo que permite una drástica reducción de los tiempos de traslado: Agaete al túnel de Faneque en 5 minutos y hasta El Risco en 9 minutos.

¿Qué beneficios aportan estas obras a la provincia?

Esta nueva carretera elimina el histórico y peligroso tramo de la GC-200 que se ubica en la ladera del Risco de Faneque, optimizando la seguridad vial y la calidad de vida de los residentes y transportistas en el noroeste.

Como subrayó la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián: “Se establecerá una conexión entre Agaete y el tramo ya operativo entre El Risco y La Aldea, lo cual mejorará la calidad de vida de los aldeanos y reforzará la conectividad de toda la isla.”

En este contexto, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias anunció que impulsa esta infraestructura prioritaria para fortalecer la cohesión territorial y enfatizar la seguridad en la estrategia regional de movilidad.

De esta manera, la nueva carretera Agaete-La Aldea marca un hito en la isla de Gran Canaria: la conectará de manera sin precedentes y acortará en media hora el trayecto entre Agaete y La Aldea.