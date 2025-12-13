Construirán un estadio que será el más moderno de América Latina y es el orgullo del continente Fuente: Shutterstock

Los estadios de fútbol son cada vez más modernos y no solo se limitan a poder albergar un partido, sino que se orientan a tener la capacidad de poder utilizarse para otro tipo de actividades. Recientemente fue confirmada la construcción de un nuevo predio que tendrá capacidad para 50.000 personas y será de los más modernos del continente.

El súper estadio que será el orgullo de todo un país latinoamericano

Colombia es uno de los países que participará de las Eliminatorias para el Mundial 2030 y Bogotá se encamina a marcar un antes y un después en su historia deportiva y cultural con la construcción de un nuevo estadio que promete convertirse en el más moderno de América Latina.

Construirán un estadio que será el más moderno de América Latina y es el orgullo del continente Fuente: Bogota.gov

El proyecto es impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la empresa Sencia, y representa una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la ciudad en las últimas décadas.

El nuevo recinto se levantará en las inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín y contará con capacidad para más de 50.000 espectadores.

La iniciativa forma parte de un complejo multifuncional de 167.000 metros cuadrados, concebido como un verdadero polo de entretenimiento a nivel regional, pensado no solo para el fútbol, sino también para eventos culturales y espectáculos de gran escala.

Un estadio de última generación con diseño multifuncional

El proyecto fue presentado como un “hub de entretenimiento” que integrará tecnología de vanguardia y una experiencia moderna para el público.

Entre sus principales características se destaca la instalación de un campo de tecnología de césped híbrido de última generación, similar a la utilizada en las principales ligas europeas, lo que permitirá un uso intensivo sin afectar la calidad del terreno de juego.

Construirán un estadio que será el más moderno de América Latina y es el orgullo del continente Fuente: Shutterstock

Uno de los elementos más innovadores será la cubierta retráctil de gran escala, la primera de este tipo en Colombia. Este sistema permitirá cerrar el techo ante lluvias o condiciones climáticas adversas, garantizando la continuidad de eventos deportivos y culturales sin interrupciones.

Además, el diseño de las gradas está pensado para ofrecer visibilidad total desde cualquier ubicación, con una mayor cercanía entre las tribunas y el campo. El estadio incluirá zonas VIP, experiencias premium, espacios comerciales, restaurantes, un hotel, áreas de esparcimiento y un auditorio con capacidad para más de 2.000 personas, destinado a conciertos, teatro, danza y ópera.

Cuándo se inaugurará el nuevo estadio en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, brindó un discurso tras el anuncio de la obra y expresó que “la ciudad tendrá un nuevo estadio que iniciará construcción el primero de marzo del año entrante y el actual estadio seguirá operando durante las obras”, manifestó.

Respecto de la inauguración, remarcó que "la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027“, concluyó tras el imponente anuncio.