El Gobierno establece diversas normativas en relación con las licencias de conducir con el propósito de hacer cumplir las leyes, lo que busca evitar accidentes y protegeter la integridad de los conductores. En este sentido, se eliminarán los registros de las personas que no cumplan con la normativa vigente.

Conforme al Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia , hay un listado de argentinos a quienes se les suspenderá la documentación que los autoriza a conducir en la vía pública y en el exterior.

¿Qué personas perderán su licencia de conducir en diciembre?

Cuando un conductor obtiene la licencia en Argentina, entra dentro del sistema de scoring o puntos. Cada persona tiene 20 puntos, que se restarán de forma progresiva por cada falta o infracción que cometa.

Los puntos descontados afectan al conductor que figure en el acta de infracción. En caso de que la infracción sea automática, irá para el titular registral del vehículo.

El Gobierno informó quiénes no tendrán más registro.

Penalizaciones por puntos en la licencia de conducir: ¿cuánto tiempo estoy inhabilitado?

Cuando se cometen varias faltas juntas , el descuento será de 15 puntos como máximo, a menos que la suma de infracciones tenga un resultado menor. En caso de que se pierdan puntos, se sufrirán las siguientes penalizaciones:

La primera vez se inhabilitará el carnet por 60 días. El plazo será a la mitad si se trata de una licencia profesional. Durante este período, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

En la segunda pérdida total , el conductor quedará inhabilitado por 120 días, siendo la mitad para los profesionales. También deberán aprobar los cursos de vialidad.

Para la tercera penalidad de puntos, se suspenderá la licencia por 180 días y, en caso de repetirse, la sanción se duplicará sucesivamente.

¿Cómo recuperar puntos de la licencia de conducir en situaciones específicas?

Hay circunstancias en las cuales es posible recuperar los puntos de la licencia de conducir y son las siguientes:

Por estar 2 años sin tener una sanción de tránsito en su historial. Aquí, se le renueva todo el puntaje nuevamente

Por hacer y aprobar cursos de seguridad vial. Por cada curso se obtiene hasta 4 puntos, aunque solo se puede hacer cada 2 años. En el caso de las licencias de conducir profesionales, se reduce a un año.

El Gobierno informó cómo recuperar el registro si perdiste el scoring.

¿Cuánto tiempo dura la licencia de conducir?

Tras los cambios en la normativa de tránsito, el Gobierno indicó que la licencia dejó de ser física para pasar a ser virtual. La misma se encuentra en la aplicación MiArgentina y para la renovación los conductores solo deberán tramitar un examen médico que garantice que se cuentan con las aptitudes físicas para manejar.

Conforme avanza la edad del titular, la vigencia del permiso comienza a ser más corta.

Menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola)

Entre 21 y 65 años: la licencia tendrá una validez de cinco años

De 65 a 70 años: deberán renovarla cada tres años

Mayores de 70 años: la renovación será anual, sin excepciones

¿Cómo verificar mi puntuación?

Para conocer el puntaje personal, deberán seguir estos pasos:

Entrar a la página oficial (miScoring)

Ingresar los datos personales, con tipo de DNI, el número y sexo que figura en el trámite

Aparecerán los datos del conductor junto con los puntos restantes que posee. Puede existir un sistema de scoring local, por lo que deben consultar en dichas jurisdicciones.

El Gobierno implementará un sistema de control más estricto para las licencias de conducir. Además, se establecerán sanciones adicionales para quienes acumulen infracciones repetidas.