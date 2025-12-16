Llegan los trenes de dos pisos: dónde los inaugurarán y qué frecuencia tendrá. Foto: City Jet

La industria ferroviaria está avanzando a pasos agigantados con la implementación de trenes balas de 1000 km/h. En esta ocasión, se conoció que un país europeo pondrá en marcha una línea que consistirá en vagones de dos pisos.

Actualmente, en Europa es común ver este tipo de vagones, tal como Francia, Alemania, España, Países Bajos y Finlandia, entre otros. En Argentina, hubo un intento de usarlos, pero fracasó el proyecto.

Llegan los trenes de dos pisos: dónde los inaugurarán y qué frecuencia tendrá. Foto: City Jet

¿Dónde se inauguran estos trenes de dos pisos?

Estos innovadores trenes de dos pisos se estrenan en el corredor Viena - Salzburgo, una de las rutas más transitadas de Austria. La primera unidad ya está en operación comercial desde diciembre de 2025, mientras que el resto de las formaciones continúan su proceso de homologación.

Además, estos trenes están certificados para circular no solo en Austria, sino también en Alemania y Hungría , lo que abre la puerta a una posible expansión regional en el futuro cercano.

La frecuencia de estos nuevos trenes innovadores

La llegada de estos trenes chinos de dos pisos permitirá a Westbahn incrementar significativamente la cantidad de frecuencias en la línea Viena-Salzburgo. Actualmente, esta ruta ya es competitiva frente a la operadora estatal ÖBB, y con mayor capacidad por tren, se espera una oferta más densa de servicios para atender la creciente demanda de pasajeros.

Aunque no se detallaron frecuencias exactas por hora, el objetivo principal es mejorar la disponibilidad y reducir tiempos de espera, haciendo el viaje más conveniente para los pasajeros.

Las comodidades que tendrá este tren

Cada formación cuenta con 6 coches y una capacidad para 536 pasajeros. Entre sus destacadas comodidades:

Cargadores eléctricos en todos los asientos.

Conexión wifi a bordo.

Sistemas modernos de control de equipaje y validación de boletos.

Mayor eficiencia energética, reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.

La historia de los trenes de dos pisos en Argentina

Cuando la Línea Sarmiento estaba en manos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), se impulsaron los vagones de dos pisos que aumentaban la capacidad de traslado de pasajeros en un 40%.

Todo ocurrió en 2006, con servicios que tenían espacio para 320 personas, tenían climatización frío/calor, pantallas LED y asientos ergonómicos. Con tres formaciones en funcionamiento, la idea era llegar a 25 en toda la red hasta 2011.

Sin embargo, solo sumaron dos unidades hasta 2014, año en que se cambiaron por los actuales CSR chinos. Uno de los motivos principales fue la ausencia del sistema anti-acaballamiento, el cual evitaría que se incruste un coche dentro de otro si hay un choque.