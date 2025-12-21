Inauguran una de las torres más altas de Buenos Aires: tiene una arquitectura desafiante y es de los edificios más hermosos

En uno de los barrios más caros de Buenos Aires se encuentra el rascacielos más alto de Argentina, un imponente gigante que redefine el skyline de la capital a través de los secretos de su construcción.

Además de su altura, este edificio conocido como Alvear Tower se destaca por las lujosas amenities que ofrece, pensadas para quienes buscan una vida de confort y exclusividad en la ciudad.

El Alvear Tower, el rascacielos más alto de Argentina, no solo se destaca por su altura de 235 metros, sino también por su imponente estructura y el lujo que ofrece a sus residentes.

Fundado sobre 132 pilotes de 1,30 metros de diámetro, a 45 metros de profundidad, eledificio más alto del paíscuenta con una base robusta que garantiza su estabilidad. Su diseño, a cargo del estudio Pfeifer-Zurdo Arquitectos, es unamezcla de elegancia moderna y tecnología avanzada.

El complejo donde se encuentra el edificio, que ocupa una superficie total de 72.000 m², alberga 174 departamentos de lujo con medidas excepcionales, como techos de 3,3 metros de altura, y una serie de amenities que lo convierten en un referente de confort y exclusividad en Buenos Aires:

Salón de lujo para 120 personas

Business Center Spa & Health Center

Piscina climatizada

Piscina exterior semiolímpica climatizada

Piscina para niños

Wellness Gym

Sala de cine High-Tech

Cancha de tenis

Peluquería

Cavas privadas

Simulador de golf

Área de llegada para vehículos

Sala de ensayo

Estacionamiento de bicicletas

Ascensores de alta velocidad

Acceso digitalizado a las residencias

Wifi en todo el edificio

El Alvear Tower ofrece a sus residentes una experiencia de vida incomparable, con una de las mejores vistas panorámicas de Buenos Aires.

El rascacielos más alto de Argentina: ¿dónde queda el Alvear Tower?

El Alvear Tower se encuentra en una de las zonas más exclusivas y modernas de Buenos Aires, en el Dique 2 de Puerto Madero.

Su dirección exacta es Blvd. Azucena Villaflor 559, entre las calles Aymé Painé y Calabria, una ubicación privilegiada que ofrece vistas panorámicas inigualables de la ciudad y el río.