El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta para la provincia de Buenos Aires por el ingreso de un nuevo frente de tormentas que traerá una fuerte actividad eléctrica, lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un nuevo temporal a la provincia de Buenos Aires. Tras una noche con lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, el organismo climático advirtió que el mal clima volverá este martes. El fenómeno comenzará a la tarde y se prolongará hasta la noche con tormentas fuertes y acumulados de hasta 10 milímetros, afectando principalmente el norte y este de la provincia. Además, el SMN emitió una alerta roja para las provincias de San Luis y Córdoba, en donde se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: