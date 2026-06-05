La aclaración de la familia del músico sobre su estado de salud. Foto: Archivo

La reacción de Mario Pergolini al enterarse al aire de la muerte del Indio Solari

La noticia del fallecimiento del “Indio” Solari este viernes desató reacciones en los dos extremos del arco político argentino: la oposición se movilizó de inmediato para homenajear a la figura central del rock nacional, mientras que el gobierno de Javier Milei optó por el silencio institucional y no se involucrará en ningún homenaje .

Carlos Alberto “Indio” Solari, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Los médicos declararon su fallecimiento a las 8.30, tras ser hallado cerca de su pileta techada por su cuidadora. El músico padecía la enfermedad de Parkinson desde 2016 .

La Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Desde el oficialismo hubo un único funcionario que salió a pronunciarse: el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, del riñón de Karina Milei, con un escueto mensaje en X: “ Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD ”. No se podía esperar más que ese gesto dado el historial de confrontación que el músico mantuvo con el espacio de La Libertad Avanza durante los últimos años de su vida.

Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD. https://t.co/S3J6dPAFaO — Leonardo Cifelli (@leocifelli) June 5, 2026

Más tarde, a esta declaración se sumó una publicación de la secretaría: "Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos “Indio” Solari y acompaña a sus seres queridos . El gran ícono de la música argentina falleció esta mañana en el barrio bonaerense de Parque Leloir a los 77 años de edad“, esboza el largo comunicado difundido en la página estatal.

"Su obra, su mirada artística y una relación única con su público, dejaron una huella imborrable en la cultura argentina“, cerraron.

Las críticas del Indio a Milei

La relación entre Solari y el oficialismo fue de abierta hostilidad. En mayo de 2024, en una entrevista difundida por Somos Radio, el músico sostuvo que “hay un loco de Presidente” en referencia a Milei, y que nunca imaginó que “un tipo con una motosierra” pudiera ganar una elección.

Esas declaraciones provocaron la respuesta del entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le pidió al cantante que se “llame a silencio” y afirmó que “promover que un Gobierno caiga me parece una barbaridad”.

Meses más tarde, en octubre de 2024, Solari volvió a la carga durante el streaming Gelatina y comparó a Milei con el “flautista de Hamelín”; describió a los militantes libertarios como “los peores trolls” y calificó al país como “bastante jodido”. Sus críticas también apuntaron al ajuste en educación pública y a la situación de las universidades.

El presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del gabinete no emitieron declaraciones. Desde el Ejecutivo confirmaron que no habrá día de luto ni funeral en la Casa Rosada .

La “misa ricotera” en Plaza de Mayo

No obstante, las afueras de la sede de Gobierno sí presenciarán un homenaje . Pocas horas de conocerse la muerte del músico, sus seguidores convocaron a través de las redes sociales a una “misa ricotera” para este viernes a las 18 horas en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con el objetivo de rememorar su música y despedirlo colectivamente.

El Indio Solari está ausente de los escenarios.

En paralelo, los fanáticos de La Plata organizaron otra concentración en esa ciudad, cuna de Los Redondos. La propuesta surgió de manera espontánea entre grupos de seguidores y se viralizó con rapidez bajo la consigna “Despedimos al Indio a lo grande”.

El último mensaje público de Solari se había producido el 15 de mayo pasado, cuando la Universidad de Buenos Aires le otorgó el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria y su influencia en la cultura argentina. Apenas veinte días después, el músico murió en su domicilio, en el Parque Leloir.

El contraste opositor

Allí es donde fue el diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, horas después de confirmarse el fallecimiento. El legislador se presentó caminando, con buzo negro y gorra, y debió insistir ante el personal policial para ingresar a la propiedad.

La propia expresidente se manifestó esta tarde en X, desde San José 1111, donde cumple con prisión domiciliaria. “Vivir solo cuesta vida”, escribió la líder del peronismo.

Vivir solo cuesta vida. pic.twitter.com/X4cwqCa5r2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 5, 2026

Por su parte, el hijo también publicó una foto de Solari junto a Cristina Kirchner con la leyenda: “Para toda la vida, Indio”. El vínculo entre ambos era de larga data: Solari respaldó explícitamente los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a lo largo de los años.

Para toda la vida indio ❤️

Viru 🫂❤️ pic.twitter.com/5flC5XMwat — Máximo Kirchner fan account (@MaximoKFan) June 5, 2026

A este contraste también se suma que al mediodía comenzaron a aparecer notas de la oposición para solicitarle al presidente del cuerpo, Martín Menem, que autorice la realización del velorio de Solari en las instalaciones del Congreso, sujeto a la conformidad de la familia.

Una nota lleva la firma del diputado radical Pablo Juliano y otra por parte de Unión por la Patria, con Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau a la cabeza.

Las fuentes consultadas por El Cronista descartaron de cuajo la posibilidad de que el titular de la Cámara habilite ese pedido, por cuestiones de seguridad .

Ante la falta de respuesta de las autoridades parlamentarias, en el entorno del músico se analiza solicitar la Bombonera como alternativa para la ceremonia de despedida. El entorno del artista anticipó que habrá un acto de despedida abierto para que sus seguidores puedan despedirlo.