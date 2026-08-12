Cambia la Ley de Sucesiones: tras la muerte de los padres, un hermano podrá quedarse con la casa familiar y no podrán echarlo hasta terminar este trámite

El Banco Nación y el Banco Provincia pusieron en marcha alternativas para quienes acumularon deudas y ya no pueden afrontar el pago de las cuotas. Las propuestas permiten extender los plazos, unificar obligaciones y acceder a tasas más bajas según el nivel de atraso .

Las medidas impactan en un contexto complejo para la gran mayoría de los hogares argentinos, donde la morosidad alcanzó en junio el 12,7%, uno de los niveles más elevados de los últimos años.

Banco Nación: hasta 10 años para ordenar las deudas

La propuesta del Nación permite reunir deudas propias y de otras entidades en un único préstamo, con montos de hasta $100 millones. El plazo puede extenderse hasta 120 meses, lo que permite distribuir el pago durante una década.

El Banco Nación y el Banco Provincia pusieron en marcha alternativas para quienes acumularon deudas y ya no pueden afrontar el pago de las cuotas. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Antonio Guillem

Las condiciones dependen principalmente del tiempo que lleva impaga la deuda:

30 a 90 días de atraso: UVA + 12% TNA.

Más de 90 días : UVA + 14% TNA.

Cuota: no puede superar el 35% de los ingresos netos.

Tarjetas con hasta 85 días de mora: TNA fija del 35%, con hasta 60 cuotas.

Cuál es la alternativa que ofrece Banco Provincia y cómo impacta según cada deudor

El Banco Provincia, por su parte, creó “Ponete al Día”, una alternativa dirigida a clientes que tenían deudas en mora al 31 de mayo de 2026.

El programa contempla diferentes tasas en función del tiempo de atraso y la situación económica de cada persona. El eje central se encuentra posicionado, entre otros factores, en la posibilidad de extender la refinanciación hasta 72 meses (seis años), con opciones segmentadas según el perfil del cliente y su situación crediticia.

Para los casos de mayor dificultad, la tasa puede bajar hasta el 31% anual. También existen opciones específicas para tarjetas Visa y Mastercard, con deudas de hasta $10 millones y posibilidad de mantenerlas operativas por el saldo disponible.

Por qué los bancos implementaron este tipo de estrategias

En función de lo explicado por expertos, los atrasos aumentaron en 18 de los 30 principales bancos, mientras que los créditos irrecuperables del sector no bancario también crecieron.

En este escenario, las nuevas líneas buscan que los clientes puedan reordenar sus compromisos y saldar las deudas correspondientes antes de que queden definitivamente fuera del sistema financiero.