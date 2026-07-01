En un contexto de aumento del endeudamiento de los hogares y mayor utilización de herramientas de reestructuración financiera, el Banco Provincia actualizó su esquema de refinanciación de deudas de consumo con una reducción de tasas y la incorporación de planes segmentados según nivel de mora, tipo de cliente y grado de endeudamiento.

El crédito está pensado para personas con atrasos en préstamos personales, consumos con tarjeta de crédito y otras obligaciones financieras.

El nuevo esquema combina distintas tasas nominales anuales, plazos de hasta 72 meses y condiciones específicas para clientes con mayor vulnerabilidad financiera , en especial trabajadores del sector público y beneficiarios previsionales.

Refinanciación de deudas y esquema diferenciado según nivel de mora

El programa se estructura en función del grado de atraso del cliente. Para situaciones de mora temprana, definida como hasta 90 días, y mora avanzada, superior a ese plazo, el banco establece condiciones distintas.

En el caso de la mora avanzada (más de 90 días), se ofrece una tasa especial del 31% anual, orientada a clientes en situación de sobreendeudamiento. Según la entidad, esta condición aplica cuando una refinanciación convencional implicaría destinar más del 50% de los ingresos al pago de la deuda.

Deuda BCRA tarjeta Fuente: Shutterstock Antonio Guillem

Para este segmento, el esquema prevé un plazo de hasta 72 meses. A modo de referencia, el banco informa que la cuota estimada por cada $1.000.000 refinanciado es de $30.732 mensuales bajo ese plazo .

Mora temprana: tasas y condiciones

Para los casos de mora temprana (hasta 90 días), el Banco Provincia estableció una tasa del 39% anual para trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, equivalente a aproximadamente $ 1.470.000 según la referencia utilizada por la entidad.

En tanto, para trabajadores del sector público que cobran haberes o beneficios previsionales a través del banco, la tasa en este segmento asciende al 50% anual, también con un plazo de financiación de hasta 72 meses.

Banco Provincia: el plan especial para tarjetas de crédito

Dentro del nuevo esquema, el banco implementó un programa específico para deudas vinculadas exclusivamente a consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Este plan contempla una tasa del 41% anual en 60 cuotas mensuales, con un tope de deuda de hasta $ 10 millones y un requisito de mora de hasta 70 días.

Según los datos informados, la cuota estimada por cada $ 1.000.000 refinanciado es de $ 39.418 mensuales , bajo un plazo de 60 meses.

Una de las particularidades del programa es que, una vez realizada la refinanciación, la tarjeta continúa operativa.

El disponible se ajusta en función del monto refinanciado. Por ejemplo, si un cliente tenía un límite de $ 2.000.000 y refinancia $ 500.000, el nuevo disponible pasa a ser de $ 1.500.000.

Beneficiarios: trabajadores públicos y previsionales

El esquema del Banco Provincia está especialmente orientado a aproximadamente 2,1 millones de clientes que cobran sus haberes o beneficios previsionales en la entidad. Según la información oficial, este grupo es considerado prioritario dentro del programa de refinanciación.

Condiciones para cada caso de mora

Para este segmento, el banco aplica condiciones específicas dentro de cada tramo de mora, con tasas diferenciales respecto del resto de los clientes.

En mora avanzada, por ejemplo, la tasa es del 32,5% anual para trabajadores del sector público o beneficiarios previsionales, mientras que en mora temprana la tasa asciende al 50% anual.

Condiciones generales del programa de refinanciación de deudas

El esquema de refinanciación contempla:

Plazos de hasta 72 meses según el tipo de deuda

Sistema de amortización francés con cuotas mensuales

Refinanciación de capital, intereses y cargos asociados

Diferenciación de tasas según nivel de ingresos y vínculo con el banco

Segmentación por tipo de cliente y grado de mora

¿Cómo acceder?

Las personas en situación de mora pueden acceder a la refinanciación a través de distintos canales:

Atención presencial en sucursales, de lunes a viernes de 10 a 15 horas

Línea telefónica exclusiva: 0810 222 6672

WhatsApp oficial: (11 2821 6222)

Home Banking BIP y app BIP Móvil, donde algunos clientes reciben ofertas preaprobadas

En estos últimos casos, la aceptación puede realizarse de forma digital, sin necesidad de gestión presencial.

Lo que advierten los especialistas

Antes de tomar la decisión de solicitar el crédito, es clave tener presente que el desendeudamiento no implica necesariamente una reducción del monto total adeudado en el corto plazo, sino una reorganización que permite recuperar previsibilidad en los pagos mensuales.

La clave está en pasar de múltiples obligaciones dispersas como tarjetas, préstamos y cargos acumulados, a un esquema unificado con condiciones estables.

Por ese motivo, su efecto depende de la sostenibilidad del nuevo esquema de pagos y de la capacidad del ingreso futuro para absorber las cuotas resultantes.

Según informó la entidad, durante los primeros cinco meses de 2026 el Banco Provincia alcanzó más de 66.000 acuerdos de recupero de deuda, por un total de $ 234.000 millones, lo que representa un incremento del 157% respecto del mismo período del año anterior.