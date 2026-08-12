Muchas personas enfrentan dificultades al calcular las distancias dentro de un garaje pequeño. La falta de iluminación adecuada y el espacio reducido complican la maniobra de aparcamiento diario. Así, estas complejidades provocan roces contra las paredes y genera daños en el vehículo.

Para evitar este problema, los conductores buscan alternativas sencillas para evitar sorpresas desagradables al estacionar su auto y así, se creó este truco casero muy económico que resuelve este inconveniente de manera inmediata. Su aplicación requiere materiales básicos que la mayoría de la gente tiene en su hogar.

¿Cómo es el truco de la pelotita de tenis?

El método utiliza una pelota de tenis colgada del techo como un indicador visual y físico. El objeto cuelga a la altura exacta donde debe detenerse el vehículo dentro del garaje. Al avanzar despacio, el parabrisas o la luneta toca la esfera y marca el punto final.

Esta herramienta casera reemplaza la necesidad de instalar sensores o cámaras de estacionamiento costosas . El sistema protege la pintura del automóvil y evita abolladuras molestas en el paragolpes delantero. Además, el método previene golpes contra los objetos almacenados al fondo del garaje.

Dejar una pelotita de tenis colgada permite estacionar con mayor facilidad.

¿Cómo instalar la pelota de tenis en el techo del garaje?

La preparación del material requiere únicamente una pelota de tenis usada y un cordón resistente. Luego, hay que seguir estos pasos:

Perforar dos orificios en extremos opuestos de la bola con un punzón. Atravesar el cordón por los agujeros y realizar un nudo firme en la base. Ubicar primero el auto en la posición ideal de estacionamiento dentro del garaje. Luego, marcar el punto exacto del techo que coincide con el centro del parabrisas del vehículo. Fijar la cuerda al techo usando un gancho cerrado o cinta adhesiva reforzada.

Otros trucos caseros similares para estacionar sin rozar el vehículo

Existen diferentes alternativas económicas para delimitar el espacio dentro del garaje sin correr riesgos. Estas soluciones protegen la estructura de la vivienda y conservan la pintura del auto en buen estado.