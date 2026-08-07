Un proyecto de Ley que avanza en el Congreso propone una medida para reducir hasta un 90% las deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales para quienes cumplan determinadas condiciones.

La iniciativa, titulada “ Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas ”, propone mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para deudas vinculadas con el consumo.

El proyecto busca ofrecer una solución a una problemática cada vez más habitual en el país, donde las familias utilizan la tarjeta de crédito para cubrir gastos cotidianos y las tasas de interés generan un acumulado difícil de sostener.

Confirmado por Hacienda | Obligarán a declarar todos los pagos con tarjeta que superen este límite (foto: archivo).

Fin a las deudas con tarjeta: quiénes califican para el proyecto

La iniciativa formulada por el diputado Roberto Santiago, del bloque Unión por la Patria, beneficiará a los individuos ubicados en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central.

El eje central del proyecto es la creación de un régimen de regularización de deudas que permitiría a los usuarios aliviar de manera significativa su situación financiera.

Detalles sobre la condonación de deudas y refinanciación para familias

La propuesta prevé la posibilidad de crear un fondo de asistencia que facilite la implementación del esquema y permita ordenar los pasivos de los deudores dentro de un marco más sustentable.

Se estima que el proyecto podría beneficiar a más de 18 millones de personas, lo que refleja la magnitud del problema de sobreendeudamiento en el país.

En concreto, se contempla:

La condonación total de los intereses punitorios, recargos, cargos y demás accesorios

Se prevé una condonación del 90% del capital adeudado para aquellas familias cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales

Nuevas opciones de refinanciación del saldo restante en hasta 36 cuotas mensuales y con una tasa que no podrá exceder el 50% de la BADLAR

Quienes superen este nivel de ingresos podrán contar con las opciones de refinanciación y tasas bajas.

Nuevos planes de financiación y tasas reducidas

El proyecto establece un esquema para anular el monto residual. La propuesta consiste en ofrecer planes de pago más prolongados y con tasas notablemente inferiores a las actuales.

En este contexto, se anticipa:

Financiación en cuotas de hasta 36 meses

Tasas de interés reducidas, atadas a la tasa pasiva

Condiciones más flexibles que las vigentes en el sistema financiero

El trasfondo de la iniciativa

A este contexto se añade el efecto de las tasas elevadas, que incrementan el costo del financiamiento y complican el cumplimiento de los pagos en el transcurso del tiempo, creando un ciclo de endeudamiento arduo de revertir.

Es relevante señalar que, en la actualidad, el proyecto de ley no ha sido aprobado, sino que está en proceso de análisis.

La justificación de este tipo de iniciativas se encuentra en el deterioro del crédito en los últimos meses. La morosidad en el sistema financiero alcanzó cifras récord en más de diez años, mientras que las deudas de consumo constituyen aproximadamente el 80% del total de las obligaciones de los hogares.

Asistencia financiera y reestructuración de deudas en Argentina

El proyecto busca coordinar con asociaciones de consumidores y entidades financieras para promover la educación financiera y evitar el sobreendeudamiento en el futuro. La iniciativa también contempla monitorear su eficacia.

Se prevé que la implementación de estas medidas se realice en un plazo de seis meses desde su aprobación. Expertos sugieren un seguimiento continuo para evaluar el impacto en las familias beneficiadas.