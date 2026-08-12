Reforma laboral: cómo podrán invertirse los hasta $ 300.000 millones mensuales del nuevo FAL
El Ministerio de Economía fijó por primera vez las reglas para que bancos, fondos comunes de inversión y fideicomisos administren los recursos del FAL. La resolución define en qué instrumentos puede colocarse esa plata y qué límites de riesgo deben respetar las entidades.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.