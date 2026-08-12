Hay buenas noticias para los afiliados de PAMI que quieran saber si una receta electrónica continúa vigente o ya venció antes de acercarse a una farmacia.

Ahora, el trámite se podrá realizar desde la aplicación Mi PAMI, que permite conocer el estado de cada prescripción, así como la fecha límite para utilizarla.

El sistema de recetas electrónicas busca simplificar el acceso a los medicamentos para jubilados y pensionados, ya que evita la necesidad de presentar una receta impresa.

Una vez que el médico genera la prescripción, esta queda disponible de forma digital para que el afiliado pueda consultarla y para que la farmacia pueda acceder a ella.

PAMI: el paso a paso para saber si una receta está vigente o vencida

Para verificar el estado de una receta electrónica, el afiliado debe ingresar a la aplicación Mi PAMI desde su celular. Dentro de la plataforma, tiene que buscar la opción “Recetas electrónicas”.

Al ingresar, el sistema muestra las recetas disponibles y las organiza según su estado. De esta manera, es posible identificar cuáles se encuentran vigentes y cuáles ya están vencidas .

Al seleccionar una receta, también se puede consultar la información correspondiente, incluida la fecha de vigencia y el vencimiento. Revisar estos datos antes de ir a la farmacia permite evitar inconvenientes al momento de retirar los medicamentos.

Epígrafe: Los afiliados pueden consultar en Mi PAMI el estado y la fecha de vencimiento de sus recetas electrónicas antes de retirar los medicamentos en la farmacia.

¿Hasta cuándo se puede retirar el medicamento con una receta de PAMI?

El medicamento puede retirarse mientras la receta electrónica se encuentre dentro de su período de vigencia . Por eso, la fecha de vencimiento que figura en Mi PAMI es el dato clave para saber si la prescripción todavía puede utilizarse.

Una vez que la receta aparece como vencida, ya no puede utilizarse para retirar el medicamento y será necesario consultar con el médico si corresponde generar una nueva prescripción.

Cómo se genera una receta electrónica de PAMI y qué hay que llevar a la farmacia

El proceso comienza durante la consulta con el médico de cabecera o con un especialista. Si corresponde indicar un medicamento, el profesional genera la receta electrónica y esta queda registrada en el sistema para que el afiliado pueda verla desde Mi PAMI.

Para retirar el medicamento, el afiliado debe presentarse en la farmacia con su DNI y la credencial de PAMI. El farmacéutico puede consultar la prescripción directamente en el sistema, por lo que no es necesario llevar una copia impresa de la receta.