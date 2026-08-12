En esta noticia Carry trade mantiene atractivo al peso mexicano

El peso mexicano se apreció frente al dólar la mañana del miércoles y tocó un nuevo mínimo del año, después de que la inflación al consumidor en EE.UU. se moderara en julio, reforzando las expectativas de los operadores sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El tipo de cambio inició la jornada en MXN$ 17.02 por dólar, lo que representó una apreciación de 0.32% para la moneda mexicana (Ciudad de México 7:38 horas). Durante la sesión nocturna, el peso alcanzó un mínimo de MXN$17.0160, un nuevo mínimo del año, mientras que su máximo fue de MXN$17.0942 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El avance del peso ocurrió en un contexto de debilidad generalizada del dólar. El índice ponderado de la moneda estadounidense retrocedía 0.10%, a 99.7270 puntos.

La inflación de EE.UU. se moderó a una tasa anual de 3.4% en julio, desde 3.5% en junio, en línea con las expectativas de los economistas encuestados por Bloomberg. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor (CPI) aumentó 0.1%, también en línea con el consenso.

“El dólar continúa bajo presión vendedora después de evaluar el reporte de inflación al consumidor en EE.UU., correspondiente al mes de julio”, explicaron analistas de Monex en una nota.

Tras la publicación del dato, los operadores ajustaron sus expectativas sobre la próxima reunión de la Reserva Federal, que se celebrará en septiembre. Las apuestas por un incremento de 25 puntos base en la tasa de interés descendieron a 38.1%, el nivel más bajo desde mediados de junio, según estrategas de Monex.

Carry trade mantiene atractivo al peso mexicano

La fortaleza de la moneda mexicana responde a una combinación de factores, entre ellos las expectativas sobre la política monetaria de la Fed y el atractivo del llamado carry trade, una estrategia que aprovecha los diferenciales de tasas de interés entre países.

De acuerdo con Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, los inversionistas se endeudan en países con tasas de interés más bajas y destinan esos recursos a economías donde las tasas son más elevadas, con el objetivo de obtener un mayor rendimiento.

El diferencial de tasas entre México y EE.UU. se ubica actualmente en 275 puntos base, un nivel que mantiene el atractivo de los activos denominados en pesos mexicanos.

“El carry mexicano sigue siendo atractivo con tasas de 6.5% vs. 3.75% de EE.UU.”, escribieron analistas de Kapital Grupo Financiero en un reporte.

En lo que va del año, el peso mexicano acumula una apreciación de poco más de 5%, de acuerdo con datos de Bloomberg.