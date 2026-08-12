Banco Provincia te regala hasta $ 170 mil | Todos los imperdibles descuentos y promociones de Cuenta DNI en junio 2026

El Banco Provincia confirmó los nuevos beneficios y descuentos para aliviar el presupuesto familiar y aprovechar al máximo cada compra en agosto. Esta nueva iniciativa trae distintas oportunidades para que la billetera digital permita ahorrar en distintos rubros, pero en este caso el descuento es para un servicio clave.

Con aumento en el tope de descuento de dos beneficios clave, las vacaciones de invierno se dieron como un momento ideal para hacer rendir estas ofertas debido a que suben otros gastos, pero este octavo mes también permitirá usarlas. Por eso, es importante conocer el listado completo de las promociones vigentes para ahorrar todo lo posible.

¿Cuál es el descuento del 40% que ofrece el Banco Provincia?

Desde la eliminación del Programa Hogar, el organismo financiero bonaerense decidió sumar el reintegro en la compra de garrafas. De esta manera, durante agosto de 2026, se mantendrá el descuento de Cuenta DNI que permite recuperar el 40% del gasto realizado en comercios adheridos, con un tope mensual de $18.000 por persona.

Esta promoción del Banco Provincia está disponible todos los días del mes. Además, alcanza tanto a la compra como a la recarga de garrafas en los comercios que participan del programa. El listado completo se encuentra en la web de la billetera virtual.

Para aprovechar al máximo este beneficio, el usuario debe realizar una compra con la app por un total de $45.000 durante el mes.

Uno por uno: los descuentos con Cuenta DNI en agosto

Para acceder a todos estos beneficios, es indispensable pagar a través de la aplicación Cuenta DNI. Los reintegros se verán reflejados en tu cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

1. Comercios de cercanía

20% de descuento de lunes a viernes con tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con $ 30.000 en consumos.

Cuenta DNI permite obtener un descuento en garrafas.

2. Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $ 15.000 en consumos.

3. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con $ 15.000 en consumos.

4. Gastronomía

25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $ 10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

5. FULL YPF (gastronomía)

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $ 10.000 por fin de semana, que se alcanza con $ 40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

6. Marcas destacadas

30% de descuento todos los días. Tope de $ 15.000 por mes, que se alcanza con $ 50.000 en consumos mensuales.

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