Con la mirada puesta en 2027, la aspiración de Javier Milei por un segundo mandato ya marca el pulso del debate público. Aunque el Gobierno enfrenta desafíos económicos complejos, el presidente ratificó que no solo no tiene previsto modificar su plan, sino que lo va a profundizar.

El objetivo del libertario es consolidar el cambio de paradigma que lo llevó al poder en 2023 . Ese año, Milei asombró a la clase política por su meteórico ascenso y su sorprendente triunfo en las PASO, escenario que se repitió en el balotaje. Se consolidó así como el primer candidato ajeno a las estructuras partidarias tradicionales en ganar la presidencia.

En ese contexto, el analista Alejandro Catterberg evaluó la viabilidad de la irrupción de nuevas figuras y si hay espacio para nuevos outsiders de cara al próximo año. En diálogo por Radio Rivadavia, destacó que hay una tendencia global donde cada vez más surgen “figuras conocidas en otros ámbitos” que deciden mutar hacia la política.

“Que eso signifique que aparezca un outsider que se encuentre fuera de la estructura de poder del país, ahí dudo más” Alejandro Catterberg.

¿Puede aparecer un nuevo outsider en 2027? Esto dijo Catterberg

Catterberg marcó una distinción sobre Milei y lo describió como un outsider no solo de la política, sino “del poder real en Argentina”. “Hace cinco años, no figuraba que ganaría la presidencia”, sostuvo.

Señaló que, si bien pueden surgir nombres nuevos que no tengan un pasado en la gestión pública, estos candidatos van a estar “sustentados por estructuras políticas vigentes”, ya que el contexto actual es distinto al que permitió el ascenso de Milei.

“No creo que las condiciones económicas, ni sociales ni políticas se vuelvan a repetir en el 2027. Sí creo que, tanto acá como en el mundo, hay una profundización del deterioro del rol del político tradicional y hay una apertura de compuertas para que distintas personalidades de distintos sectores tengan la posibilidad de aspirar a la presidencia”, precisó.

Alejandro Catterberg.

La “carta” que debe jugar bien el Gobierno

En otro tramo de la charla, Catterberg sostuvo que el Gobierno enfrenta un contexto de economía ajustada y con “poco margen de maniobra”. Según el analista, esto exige una ejecución política precisa donde la gestión actual “tendrá que jugar bien sus cartas”.

Luego, definió a la Argentina como un “ país de kioscos ”, en alusión a un sistema donde diversos sectores defienden sus intereses particulares, lo cual genera una dinámica de freno a la competencia.

Según Catterberg, la sociedad mostró un cansancio frente a este modelo, un sentimiento que, a su juicio, fue captado y amplificado por el discurso del presidente: “Frente a momentos de debilidad política y de una economía justita, es más difícil dar esas batallas, pero Milei puso en evidencia la conflictividad de este sistema”.

“Creo que (ese mensaje) sigue perdurando y no desapareció, más allá de la debilidad relativa con la que el Gobierno se encontró en estos últimos meses”, concluyó.