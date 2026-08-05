Miles de personas enfrentan dificultades para cumplir con los pagos de sus tarjetas de crédito y préstamos personales.

Frente a un aumento de la morosidad, distintos bancos públicos pusieron en marcha planes especiales de refinanciación que permiten unificar deudas, acceder a tasas preferenciales y extender los plazos de pago.

El objetivo es evitar que quienes atraviesan problemas financieros queden fuera del sistema crediticio y puedan regular su situación.

Cómo funciona el plan para refinanciar deudas del Banco Nación

El Banco Nación ofrece una línea destinada a clientes que cobran su sueldo o jubilación en la entidad y mantienen deudas con el propio banco o con otras instituciones financieras.

El programa permite solicitar hasta $100 millones para cancelar obligaciones pendientes, con plazos de devolución que pueden llegar a 120 meses.

La tasa varía según el nivel de mora del solicitante y las cuotas no pueden superar un porcentaje determinado de sus ingresos.

Un punto importante es que el dinero no se entrega al cliente. La entidad gira directamente los fondos a los acreedores para cancelar las deudas registradas, por lo que el préstamo solo puede utilizarse con ese fin.

Tarjetas de crédito: quiénes pueden acceder a la refinanciación

Además del programa de consolidación de deudas, el Banco Nación cuenta con una alternativa específica para quienes presentan atrasos en el pago de sus tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

La financiación contempla deudas con entre 1 y 85 días de mora y permite refinanciar hasta $10 millones en tarjetas Visa y hasta $30 millones en MasterCard, con planes de hasta 60 cuotas .

Durante el período de refinanciación, la tarjeta continúa activa, aunque el límite disponible puede reducirse temporalmente para evitar un nuevo incremento del endeudamiento.

Refinanciación de deudas 2026: Banco Nación y Banco Provincia ofrecen planes para cancelar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales Shutterstock

Banco Provincia también lanzó planes para clientes con deudas

El Banco Provincia implementó distintas líneas para asistir a personas que registran atrasos en préstamos de consumo y tarjetas de crédito.

Las personas que perciben su sueldo, jubilación o pensión a través del banco y registran hasta 90 días de atraso en sus pagos pueden acceder a un plan de refinanciación con una tasa fija anual del 50%.

A su vez, la entidad dispone de condiciones preferenciales para clientes de menores ingresos y de programas específicos para refinanciar consumos realizados con tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por el propio banco.

Para quienes acumulan más de 90 días de mora, también existe una línea destinada a clientes con problemas de sobreendeudamiento . En estos casos, se ofrecen tasas más bajas y plazos de devolución más largos, con el objetivo de reducir el monto de las cuotas y facilitar la regularización de las deudas.

Qué deudas pueden incluirse y cuáles quedan excluidas

Los programas permiten refinanciar principalmente obligaciones vinculadas con tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos de consumo .

Sin embargo, existen algunas restricciones. No pueden incorporarse deudas derivadas de créditos hipotecarios ni obligaciones que ya se encuentren judicializadas.

Para iniciar el trámite también será necesario presentar la documentación respaldatoria de cada deuda, incluyendo el monto pendiente y los datos bancarios de la entidad acreedora, ya que serán los bancos quienes realicen directamente la cancelación.

Por qué los bancos impulsan estos planes de rescate financiero

Las entidades financieras comenzaron a ofrecer estas herramientas luego del fuerte crecimiento de la morosidad registrado durante los últimos meses.

Aunque los datos más recientes muestran una desaceleración en el aumento de los atrasos, todavía son miles las familias que enfrentan dificultades para cumplir con los pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Con estas líneas de refinanciación, los bancos buscan facilitar la regularización de las deudas, reducir el riesgo de incumplimiento y evitar que más clientes queden excluidos del acceso al crédito.