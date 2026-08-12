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Este miércoles, 12 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6638 - Piedras

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

 1°6638 11°2296
 0286  12°9321
 3°2734 13°1484 
 7991  14°7197 
 0351  15°9283 
 6°4351  16°0682
 2474  17°3649 
 8213  18°2013 
 5903  19°5257 
 10°4090 20°5235 

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Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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