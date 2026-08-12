En esta noticia ¿Qué significa soñar con piedras?

Este miércoles, 12 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 12 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6638 - Piedras

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 12 de agosto

1° 6638 11° 2296 2° 0286 12° 9321 3° 2734 13° 1484 4° 7991 14° 7197 5° 0351 15° 9283 6° 4351 16° 0682 7° 2474 17° 3649 8° 8213 18° 2013 9° 5903 19° 5257 10° 4090 20° 5235

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras simboliza firmeza, resistencia y la búsqueda de estabilidad.

También puede reflejar obstáculos o cargas emocionales; su tamaño y estado matizan el mensaje.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.