En un contexto de mayor presión financiera sobre las empresas y un incremento de la morosidad, el Banco Provincia presentó un nuevo plan de refinanciación de deudas comerciales destinado a empresas, con condiciones especiales para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La entidad asegura que ofrece la tasa más baja del mercado para este segmento.

La iniciativa permitirá regularizar obligaciones vencidas mediante planes de hasta 36 cuotas, con un esquema de tasas que parte del 25,7% nominal anual para las pymes, mientras que para las grandes empresas la tasa inicial será del 29%. Ambos porcentajes se ubican por debajo de las referencias habituales del sistema financiero para este tipo de operaciones.

El programa está dirigido a empresas que mantengan deudas comerciales con la entidad y busca facilitar la recomposición de su situación financiera en un escenario en el que muchas firmas enfrentan dificultades para sostener su capital de trabajo.

Cómo funciona el plan

Según informó el Banco Provincia, las empresas podrán refinanciar sus deudas en hasta 36 cuotas. La tasa se calculará tomando como referencia la Tasa TAMAR (la tasa promedio que pagan los bancos por depósitos mayoristas) más un spread que variará según el nivel de mora de cada cliente.

En el caso de las pymes, la tasa mínima será del 25,7% nominal anual, mientras que para las grandes empresas arrancará en 29%, con incrementos graduales para las situaciones de mayor atraso en los pagos.

El banco destacó que las condiciones buscan adaptarse al perfil de cada empresa y facilitar la normalización de sus obligaciones sin comprometer la continuidad de la actividad.

Alivio para un sector con dificultades

El lanzamiento llega en un momento en el que distintos indicadores muestran un aumento de la morosidad empresarial, en especial entre las pymes, afectadas por la desaceleración del consumo y la menor actividad económica.

La medida forma parte de una estrategia más amplia del Banco Provincia para contener el deterioro del crédito. Días atrás, la entidad también había lanzado un programa de refinanciación destinado a personas con deudas de tarjetas de crédito.

Al presentar la iniciativa, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el objetivo es ofrecer una herramienta que permita a las empresas “recuperarse y seguir generando trabajo” frente al contexto económico actual.

Quiénes pueden acceder

El plan está disponible para empresas que registren deudas comerciales con Banco Provincia y deseen regularizar su situación. La adhesión puede realizarse a través de la red comercial de la entidad, donde cada caso será evaluado para determinar las condiciones de refinanciación aplicables.

Con este esquema, la banca pública bonaerense busca sostener el financiamiento del sector productivo y evitar que problemas transitorios de liquidez deriven en un mayor deterioro de la cadena de pagos.