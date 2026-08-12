En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 12 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2608 (Incendio).

 1°2608 11°8067 
 2369  12°6031
 3°3666  13°4773 
 3502  14°2541 
 7318  15°7148 
 6°3626  16°6211
 9380  17°8420 
 3582  18°4259 
 3407  19°9763 
 10°3324 20°6606 

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas

Te puede interesar

Poner bicarbonato en las macetas y el jardín: por qué lo recomiendan y para qué sirve

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

El tren más rápido se prepara para ser inaugurado y es ultra veloz: podría llegar a 1000 km/h y es el orgullo de un país

Te puede interesar

Mezclar café utilizado con cáscara de banana y agua: para qué sirve y por qué lo recomiendan