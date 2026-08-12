Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 12 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 12 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2608 (Incendio).

1° 2608 11° 8067 2° 2369 12° 6031 3° 3666 13° 4773 4° 3502 14° 2541 5° 7318 15° 7148 6° 3626 16° 6211 7° 9380 17° 8420 8° 3582 18° 4259 9° 3407 19° 9763 10° 3324 20° 6606

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.