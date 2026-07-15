El Banco Provincia amplió las condiciones de su plan de refinanciación de deudas, denominado Ponete al día, con el objetivo de facilitar la regularización de compromisos crediticios en un contexto de ingresos golpeados por la crisis económica. La actualización incluye una baja de tasas, la posibilidad de extender los pagos hasta 72 meses y esquemas segmentados según el tipo de deuda, el nivel de atraso y la relación del cliente con la entidad.

El programa de refinanciación, lanzado este mes, está dirigido a quienes registran mora al 31 de mayo de 2026 y contempla situaciones que van desde atrasos recientes hasta casos de sobreendeudamiento avanzado. También incluye una línea específica para consumos impagos con tarjeta de crédito.

Tasas según el nivel de mora

El esquema distingue dos grandes categorías de deudores. En los casos de mora temprana, es decir con hasta 90 días de atraso, los clientes con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos (unos $ 1.470.000) pueden acceder a una tasa del 39% anual. Para quienes cobran sueldo, jubilación o pensión a través del banco, la tasa en este mismo tramo es del 50% anual.

Con un plazo de 72 meses, la cuota mensual estimada para este segmento equivale a $ 36.110 por cada millón de pesos de deuda refinanciada.

Para la mora avanzada, cuando el atraso supera los 90 días, el banco ofrece una tasa preferencial del 31% anual, pensada para clientes en situación de sobreendeudamiento, es decir aquellos a quienes una refinanciación convencional les insumiría más de la mitad de sus ingresos. En este caso, la cuota mensual por cada millón de deuda a 72 meses baja a $ 30.732. Para trabajadores del sector público o beneficiarios previsionales, la tasa en este tramo es del 32,5% anual.

Banco Provincia ofrece un nuevo programa para regularizar deudas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una línea especial para las tarjetas de crédito

El plan también prevé una opción exclusiva para quienes necesitan refinanciar consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia. En este caso, la tasa es del 41% anual en 60 cuotas mensuales, con un requisito de atraso de hasta 70 días y un tope de deuda de $ 10 millones. La cuota estimada por cada millón refinanciado es de $ 39.418 mensuales a 60 meses.

Esta línea tiene un beneficio poco frecuente en este tipo de productos: la tarjeta continúa operativa después de la refinanciación, aunque con el límite ajustado según el monto refinanciado. Por ejemplo, si un cliente disponía de $ 2.000.000 y refinancia $ 500.000, el nuevo límite disponible pasa a ser de $ 1.500.000.

Deudas: el foco en sueldos y jubilaciones

Aunque las condiciones alcanzan a todos los clientes en mora, el plan pone especial atención en los 2,1 millones de personas que cobran haberes o beneficios previsionales a través del Banco Provincia, un universo que la entidad considera prioritario por su mayor vulnerabilidad frente a la suba de gastos y el atraso de ingresos.

Desde su lanzamiento a comienzos de 2026, el programa de refinanciación acumuló 75 mil acuerdos por un total superior a los $ 281 mil millones durante el primer semestre. La cifra representa un incremento del 294% en la cantidad de operaciones y del 430% en el monto refinanciado respecto del mismo período anterior.

Cómo acceder a la refinanciación de Banco Provincia

Los clientes en mora pueden gestionar la refinanciación de distintas maneras:

En sucursales, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Por teléfono, a través de la línea exclusiva 0810 222 6672.

Por WhatsApp oficial, al 11 2821 6222.

Desde el Home Banking BIP o la app BIP Móvil, donde algunos clientes reciben ofertas preaprobadas que pueden aceptar de forma digital, sin necesidad de trámite presencial.

La refinanciación del Banco Provincia brinda tasas más bajas y plazos de pago extendidos.

La mora está en su punto más alto

El nuevo plan del Banco Provincia se da en un momento en el que la irregularidad del crédito sigue en ascenso. Según un informe de la consultora 1816 elaborado en base a la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central, la mora de las familias pasó de 12,1% en abril a 12,7% en mayo, mientras que la de las empresas subió de 3,3% a 3,5%. De esta forma, la irregularidad total del sector privado se ubicó en 7,7%, contra el 7,3% del mes anterior.

Datos de la consultora Eco Go apuntan en la misma dirección: la expansión del crédito no bancario continúa acompañada por un deterioro sostenido en la capacidad de pago de los tomadores.

Pese a este cuadro, desde el Banco Central se sostiene que se trata de un fenómeno transitorio, propio de la reactivación de un mercado de crédito que había estado prácticamente cerrado durante años. El argumento oficial se apoya en la magnitud del crecimiento del financiamiento: el stock de préstamos al sector privado pasó de representar cerca del 5% del PIB a casi 12% del PIB entre mediados de 2024 y junio de 2026.