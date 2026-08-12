Las últimas ruedas mostraron un divorcio de los activos locales respecto a la tendencia internacional. Si en Nueva York la tendencia era al alza, los papeles locales se mantenían sin cambios o bien caían levemente. Si la tendencia era hacia abajo, los papeles locales caían aún más. El riesgo país cerró ayer a 466 puntos, lejos de los 400 que buscaba perforar.

¿Qué está pasando? Simplemente se adelantó el clima electoral 2027 pese a que aún faltan más de 14 meses para los comicios. Las buenas noticias para inversores ya llegaron y están en los precios como la recalificación de la deuda argentina por Moody´s.

Los activos argentinos se desacoplaron de la tendencia internacional y el riesgo país volvió a subir.

No hay mucho por venir que pueda impulsar a los bonos domésticos. Si las legislativas del año pasado dejaron muchas heridas, con una batalla encarnizada, operaciones por doquier y un festival de carpetazos, las presidenciales del año próximo pueden ser aún más candentes. Hay mucho en juego.

La economía crece pero no a un ritmo que aleje dudas sobre el resultado electoral. La aparición de outsiders es señal de que ven chances de tener éxito. Si no, no aparecerían. Igual hasta enero nadie tomará decisiones relevantes acerca de lanzamientos.

Lo mismo con la conformación de alianzas. Los contactos entre LLA y el PRO no existen aún. Javier Milei dio una pista al señalar que su compañero de fórmula no está definido y que puede ser ocupado por otra fuerza. El PRO seguro.

¿Cuántos dólares se demandarán en la previa de las elecciones 2027? El ministro Caputo sabe lo que se viene y está trabajando en medidas para que la ruta hacia los comicios esté pavimentada y que sea transitada sin sobresaltos. El partido comenzó.