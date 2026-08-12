Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 12 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6376 - Las Llamas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 12 de agosto

1° 6376 11° 5142 2° 3071 12° 8673 3° 2051 13° 7049 4° 3300 14° 5825 5° 4451 15° 9698 6° 5878 16° 1533 7° 9805 17° 6918 8° 5862 18° 7609 9° 8536 19° 5412 10° 9489 20° 0134

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas suele simbolizar pasión, transformación y una energía purificadora que impulsa cambios rápidos. También puede indicar creatividad intensa o el deseo de soltar lo que ya no sirve.

Si te queman o te asustan, refleja estrés y emociones fuera de control. Si las observas con calma, sugiere claridad, renovación y fuerza interior para afrontar retos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.