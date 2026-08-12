El terremoto en Colombia interrumpió una ruta por la que circula cerca del 60% de las exportaciones de café del país e interrumpió las operaciones en un puerto clave del Pacífico, en el tercer mayor productor de café del mundo.

El epicentro del sismo, de magnitud 7,4 y que hasta el martes había dejado al menos 181 muertos y miles de heridos, se ubicó cerca del corazón cafetero del país.

Colombia aporta cerca de una quinta parte de las importaciones de café de EE.UU. y cumple un rol desproporcionado a nivel global como el principal productor de Arábica suave lavado de alta calidad , utilizado por Starbucks y otras grandes tostadoras.

El terremoto profundiza las preocupaciones de la industria, en momentos en que los productores se preparan para el impacto de El Niño .

La ruta que conecta la región cafetera con el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, por donde se despacha la mayor parte de las exportaciones de café colombiano, se vio afectada por el terremoto, según Oliver Broster, gerente senior de análisis de café en Expana, quien agregó que el impacto todavía se está evaluando.

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia informó que las terminales de Buenaventura suspendieron temporalmente sus operaciones para inspecciones de infraestructura y que derrumbes bloquearon las rutas de acceso. La entidad agregó que las exportaciones continúan a través de la costa del Caribe.

Los futuros de Arábica, que subieron cerca de un 30% desde principios de junio por las preocupaciones en torno a El Niño, treparon el martes a máximos de varias semanas, en u$s 3,26 la libra, antes de retroceder mientras los operadores evaluaban el potencial impacto del terremoto sobre la oferta colombiana.

Las existencias de Arábica en los depósitos de Intercontinental Exchange “están peligrosamente bajas, y el café colombiano es un productor clave de café suave lavado, por lo que los mercados van a estar bastante sensibles ante cualquier interrupción de la oferta proveniente de este origen clave”, dijo Kona Haque, especialista en commodities agrícolas y ex jefa de investigación de la trader ED&F Man.

Todavía es demasiado pronto para evaluar buena parte del daño en rutas, molinos y otra infraestructura clave, señaló Haque.

Los productores de café ya se venían preparando para un fortalecimiento de El Niño, fenómeno que puede provocar cambios perjudiciales de temperatura y precipitaciones en las regiones cafeteras de todo el mundo y que contribuyó a la volatilidad de precios de las últimas semanas.

El epicentro del sismo, de magnitud 7,4 y que hasta el martes había dejado al menos 181 muertos y miles de heridos, se ubicó cerca del corazón cafetero del país. Fuente: Pixabay

El Arábica suave lavado es apreciado por su acidez y su perfil de sabor por marcas como Starbucks, que asegura que los granos colombianos son un componente clave de su Espresso Roast.

Germán Bahamón, titular de la federación cafetera, dijo a FT el mes pasado que Colombia había optado deliberadamente por apostar a la calidad en lugar de competir con Brasil en volumen, aprovechando sus regiones de cultivo de altura para producir Arábica de especialidad.

Bahamón advirtió a fines de julio que, si bien un episodio de El Niño corto y moderado podría incluso beneficiar a la producción de café, un evento prolongado y muy intenso podría afectar significativamente a los cultivos de Colombia, Brasil y Vietnam y presionar la oferta global. Dijo que la federación esperaba comenzar a evaluar el impacto sobre la cosecha 2027 de Colombia a partir de agosto.

Colombia ya espera una cosecha menor este año. Bahamón indicó que se proyecta una producción de cerca de 12,8 millones de bolsas de 60 kg, por debajo de los 14,8 millones del año pasado, que según dijo fue la mayor cosecha del país en 33 años.