Si bien la bancarización digital y los pagos con billeteras virtuales o código QR continúan en ascenso, la demanda de efectivo se mantiene alta.

En un contexto donde la disponibilidad de billetes de alta denominación en las terminales se reordena constantemente, los bancos que operan en la Argentina actualizaron los límites diarios de extracción de efectivo por cajero automático. La medida abarca tanto a la red Banelco como a la red Link, afectando a millones de usuarios que buscan hacerse de billetes por ventanilla electrónica.

Si bien la bancarización digital y los pagos con billeteras virtuales o código QR continúan en ascenso, la demanda de efectivo se mantiene alta. Por eso, saber cuánto dinero podés retirar por día (y cómo ampliar esa cifra sin ir al banco) es clave para evitar problemas.

¿De cuánto es el límite de extracción diario por banco?

Cada entidad financiera establece un “monto base” por defecto para sus clientes, el cual varía según el tipo de cuenta (paquete básico, cuenta sueldo, o clientes Premium/Black).

En el mapa bancario actual, los topes diarios promedio funcionan de la siguiente manera:

Topes Estándar por Terminal: La mayoría de los bancos comerciales ubican el límite automático inicial para tarjetas de débito tradicionales en montos que van desde los $100.000 hasta los $250.000 diarios .

Segmentos Premium / Select: Para clientes con cuentas de renta alta o paquetes especiales, los límites por cajero se elevan automáticamente a rangos de entre $400.000 y $800.000 diarios .

Extracción en cajeros de otro banco: Si utilizás una terminal que no pertenece a tu banco ni a tu red habitual, el límite por operación puede ser significativamente menor y estar sujeto a comisiones, salvo en cuentas sueldo o previsionales.

Dato clave: El límite de extracción es diario y renovable a las 00:00 horas . No obstante, el monto máximo por cada “tirada” individual depende de la capacidad física de la ranura del cajero y de los billetes con los que esté cargado en ese momento.

Así se definen los límites de extracción en los cajeros automáticos.

El “truco” digital: Cómo duplicar o triplicar tu límite en 2 minutos

Pocos usuarios saben que el límite inicial que asigna el banco no es rígido. Si necesitás retirar un monto mayor para una compra o transacción imprevista, no hace falta que vayas a hacer fila a las cajas de la sucursal.

Podés modifcarlo vos mismo siguiendo estos pasos:

Ingresá a la app de tu banco o al Homebanking desde tu celular. Buscá la sección “Tarjetas” o “Seguridad / Configuración”. Seleccioná la opción “Modificar límite de extracción”. Elegí el nuevo monto deseado (el sistema te mostrará el tope máximo que te permite tu perfil crediticio) y confirmá con tu token de seguridad. El cambio suele impactar de forma inmediata.

La alternativa biométrica y los comercios adheridos

Si el cajero automático no te da el efectivo que necesitás, existen dos alternativas oficiales completamente habilitadas:

Extracción Huella / Biometría: Los cajeros equipados con lectores biométricos (Red Link y Banelco) permiten a los jubilados y clientes enrolados retirar montos superiores directamente introduciendo su huella dactilar, sin necesidad de usar la tarjeta física.

Extra Cash / Cashback en comercios: Al pagar una compra con tarjeta de débito en supermercados, farmacias o estaciones de servicio adheridas, podés solicitar retirar efectivo en la caja registradora (con límites que habitualmente rondan entre los $40.000 y $100.000 según disponibilidad del local), sin ningún costo adicional.

Los límites específicos de dinero ($100.000, $200.000, $500.000, etc.) los establece cada entidad financiera (Banco Nación, Galicia, BBVA, Santander, Provincia, etc.) de forma individual, según el paquete del cliente, la denominación de los billetes que tenga el cajero en ese momento y el canal (cajero, Extra Cash o biometría).

¿Qué dice la normativa del Banco Central (BCRA)?

El marco regulatorio fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) protege a los sectores más vulnerables respecto del uso de los cajeros: