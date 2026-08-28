El comienzo de septiembre de 2026 traerá nuevos aumentos para los argentinos. Desde el martes 1°, distintos gastos habituales tendrán modificaciones en sus valores, con especial impacto en el transporte público y otros servicios que forman parte del presupuesto mensual de las familias.

Entre los incrementos ya definidos aparecen los colectivos del AMBA, trenes, subte y peajes porteños, mientras que los alquileres tendrán actualizaciones de acuerdo con las condiciones de cada contrato.

Colectivos: cuánto costará viajar en septiembre

En CABA, las líneas que dependen de la Ciudad tendrán un aumento del 4,1%. Con SUBE registrada, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará a $887,99.

Para viajes de 3 a 6 kilómetros costará $986,70, mientras que los recorridos de 6 a 12 kilómetros tendrán una tarifa de $1.062,70. Para distancias superiores a 12 kilómetros, el boleto llegará a $1.138,77.

En la Provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas desde el 200 tendrán un incremento del 4,3%. El boleto mínimo será de $1.158,97, mientras que los viajes de más de 27 kilómetros llegarán a $2.043,84.

Trenes y subte: también aumentan desde el 1° de septiembre

El transporte ferroviario tendrá uno de los incrementos más importantes. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán una suba del 14,29%.

El transporte tendrá un nuevo incremento

El boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $420 a $480 desde septiembre.

En el caso del subte porteño, el aumento será del 4,1% y el boleto general con SUBE registrada quedará en $1.753. Para quienes utilicen una tarjeta sin registrar, la tarifa será de $2.541,10.

Peajes porteños: cuánto habrá que pagar

Los peajes de las autopistas administradas por AUSA también tendrán una actualización del 4,1%.

Para vehículos livianos, las tarifas de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno quedarán en $4.707,81 en horario normal y $6.671,74 en hora pico.

Imagen ilustrativa ChatGPT

En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $1.961,39 en horario normal y $2.773,69 en hora pico.

Alquileres: cuánto pueden aumentar en septiembre

Los alquileres requieren un análisis diferente porque el incremento depende del tipo de contrato y de la periodicidad acordada entre propietario e inquilino.

Para los contratos que todavía se actualizan mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), el incremento de septiembre será del 35,52%.

En los contratos firmados bajo el esquema actual, en cambio, el aumento dependerá del índice establecido y de la frecuencia de actualización pactada.