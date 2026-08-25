Los activos argentinos operan con cautela este martes y el riesgo país vuelve a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. El índice que elabora JP Morgan sube 0,8% hasta los 508 puntos básicos mientras el S&P Merval retrocede 0,84%. Los ADR también operan mayormente en rojo en Wall Stree y los bonos soberanos muestran leves avances.

La baja del riesgo país se explica principalmente por el desempeño negativo de las compañías energéticas y algunas de las acciones con mayor peso dentro del índice.

Las que más ceden son Edenor, que cae 1,39%; YPF retrocede 1,22%; Cresud pierde 1% y Central Puerto, que baja 0,51%. En sentido contrario, las mayores subas corresponden a Banco de Valores, que avanza 1,65%; BYMA, con una mejora de 1,8%, y Ternium Argentina, que gana 0,97%.

Los ADR operan mayormente en rojo

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también muestran un desempeño mayormente negativo. Pampa Energía encabeza las pérdidas con una caída de 2,15%, seguida por YPF, que retrocede 2,05%, y Telecom Argentina, que baja 1,99%. También registran descensos Cresud (1,42%), Loma Negra (0,83%) y Transportadora de Gas del Sur (-0,74%). Banco Macro se despega del tono general con una leve suba de 0,06%.

La debilidad del sector energético se produce en una jornada negativa para el petróleo. El barril de Brent cae 1,72% y cotiza alrededor de u$s 88,25, un movimiento que agrega presión sobre las compañías vinculadas con el crudo.

Bonos resisten, pero riesgo país sube

A diferencia de las acciones, los bonos soberanos en dólares operan con leves avances. Entre los Globales, el GD29 sube 0,12%; el GD30, 0,11% y el GD35, 0,15%. Los rendimientos continúan elevados y reflejan la cautela de los inversores. El GD29 ofrece una tasa cercana al 8%; el GD30, de 8,52%; el GD35, de 9,72%; el GD38, de 9,55%; y el GD41, de 9,74%.

Los Bonares, en cambio, presentan un comportamiento mixto. El AL29 avanza 0,13% y el AL30 gana 0,04%, mientras los títulos con vencimientos más largos registran leves retrocesos.

Pese a la resistencia de los bonos, el riesgo país sube hasta los 508 puntos básicos y vuelve a alejarse de la barrera de los 500 puntos. El movimiento muestra que el mercado mantiene una postura prudente y exige rendimientos elevados para sostener su exposición a la deuda argentina.

El contexto internacional suma cautela

El desempeño de los activos argentinos se da en medio de un escenario internacional más adverso, marcado por nuevas tensiones comerciales, la caída del petróleo y la expectativa por los balances tecnológicos en Wall Street.

Según señaló el informe diario de Guardian Capital, el petróleo opera en baja pese al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas. El barril de Brent retrocede 1,72% hasta los u$s 88,25 y presiona sobre las acciones energéticas argentinas, entre ellas YPF y Pampa Energía.

La consultora destaca que Donald Trump anuncia aranceles del 50% sobre los automóviles procedentes de Canadá, luego del fracaso de las negociaciones entre ambos países. El primer ministro canadiense, Mark Carney, anticipa represalias para el próximo mes. La medida amenaza con elevar los costos de una industria cuyas cadenas productivas cruzan varias veces la frontera y suma riesgos inflacionarios para Estados Unidos en un momento sensible para la Reserva Federal.

También advierten que Washington endurece las sanciones contra Kugell, con la intención de afectar sus exportaciones petroleras. Sin embargo, el precio del crudo opera en baja, una señal de que el mercado todavía no anticipa problemas importantes en el abastecimiento.

En Wall Street, los inversores esperan los resultados de Nvidia y las nuevas proyecciones sobre la producción de los chips Blackwell y los ingresos de sus centros de datos en China. De acuerdo con Guardian Capital, la expectativa genera volatilidad entre las compañías vinculadas con la inteligencia artificial y agrega cautela a los mercados internacionales.