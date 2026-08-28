En esta noticia
Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5307 (Revolver) y las letras son: A O G X.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto
|1°
|5307
|11°
|6289
|2°
|1727
|12°
|2305
|3°
|4826
|13°
|6471
|4°
|2971
|14°
|8994
|5°
|6378
|15°
|9909
|6°
|8442
|16°
|7036
|7°
|3732
|17°
|2796
|8°
|6319
|18°
|4422
|9°
|7261
|19°
|5910
|10°
|0752
|20°
|5635
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 28 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 9868 - Sobrinos.
|1°
|9868
|11°
|5642
|2°
|3300
|12°
|2429
|3°
|1798
|13°
|6808
|4°
|3715
|14°
|8982
|5°
|0794
|15°
|0813
|6°
|0975
|16°
|5009
|7°
|0047
|17°
|2430
|8°
|5921
|18°
|3771
|9°
|2487
|19°
|8857
|10°
|8831
|20°
|4956
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con un revólver suele señalar sensación de amenaza, necesidad de protección o conflictos de poder que deseas controlar.
Si se refiere a Revolver de The Beatles, sugiere creatividad renovada, cambios de perspectiva y ganas de experimentar o romper con lo establecido.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos simboliza afecto familiar, protección y lazos que requieren atención. También refleja nostalgia o el impulso de cuidar y guiar a alguien cercano.
Si aparecen felices, augura armonía y buenas noticias; si están tristes o distantes, señala tensiones o responsabilidades pendientes. El contexto del sueño define el matiz.