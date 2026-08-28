En esta noticia

Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5307 (Revolver) y las letras son: A O G X.

Te puede interesar

La ciencia desafía todo lo que creíamos sobre la pereza: qué beneficios tiene y por qué no siempre es algo malo

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

 1°5307 11°6289 
 1727  12°2305
 3°4826  13°6471 
 2971  14°8994 
 6378  15°9909 
 6°8442  16°7036
 3732  17°2796 
 6319  18°4422 
 7261  19°5910 
 10°0752  20°5635 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 9868 - Sobrinos.

Te puede interesar

El óptimo país del mundo para retirarse: se encuentra en Latinoamérica y estos son los requisitos para trasladarse a los 60 años
 1°9868 11°5642 
 3300   12°2429
 3°1798  13°6808 
 3715  14°8982 
 0794  15°0813 
 6°0975  16°5009
 0047  17°2430 
 5921  18°3771 
 2487  19°8857 
 10°8831  20°4956 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

La especia fragante que alivia los dolores de rodilla y previene la inflamación articular

Te puede interesar

Tres motivos por los que se debe desactivar el Wi-Fi del celular al salir de casa

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele señalar sensación de amenaza, necesidad de protección o conflictos de poder que deseas controlar.

Si se refiere a Revolver de The Beatles, sugiere creatividad renovada, cambios de perspectiva y ganas de experimentar o romper con lo establecido.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos simboliza afecto familiar, protección y lazos que requieren atención. También refleja nostalgia o el impulso de cuidar y guiar a alguien cercano.

Si aparecen felices, augura armonía y buenas noticias; si están tristes o distantes, señala tensiones o responsabilidades pendientes. El contexto del sueño define el matiz.