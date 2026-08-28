Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5307 (Revolver) y las letras son: A O G X.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 28 de agosto

1° 5307 11° 6289 2° 1727 12° 2305 3° 4826 13° 6471 4° 2971 14° 8994 5° 6378 15° 9909 6° 8442 16° 7036 7° 3732 17° 2796 8° 6319 18° 4422 9° 7261 19° 5910 10° 0752 20° 5635

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 28 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 28 de agosto. A la cabeza salió el número 9868 - Sobrinos.

1° 9868 11° 5642 2° 3300 12° 2429 3° 1798 13° 6808 4° 3715 14° 8982 5° 0794 15° 0813 6° 0975 16° 5009 7° 0047 17° 2430 8° 5921 18° 3771 9° 2487 19° 8857 10° 8831 20° 4956

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele señalar sensación de amenaza, necesidad de protección o conflictos de poder que deseas controlar.

Si se refiere a Revolver de The Beatles, sugiere creatividad renovada, cambios de perspectiva y ganas de experimentar o romper con lo establecido.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos simboliza afecto familiar, protección y lazos que requieren atención. También refleja nostalgia o el impulso de cuidar y guiar a alguien cercano.

Si aparecen felices, augura armonía y buenas noticias; si están tristes o distantes, señala tensiones o responsabilidades pendientes. El contexto del sueño define el matiz.