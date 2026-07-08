Los cambios laborales de julio incluyen una nueva jornada máxima, un mayor recargo dominical y la incorporación de un nuevo festivo nacional. (Fuente: Freepik)

El mes de julio traerá uno de los cambios más importantes para el mercado laboral colombiano de los últimos años. Durante los próximos días, entrarán en vigor nuevas reglas que reducirán el tiempo máximo de trabajo semanal y modificarán la forma en que se liquidan distintos pagos asociados a la jornada laboral.

Según la Ley 2101 de 2021 y la Ley 2466 de 2025, las modificaciones hacen parte de un cronograma aprobado por el Gobierno que se ha implementado de manera gradual y que ahora alcanza una de sus etapas más relevantes.

Desde el 15 de julio la jornada laboral máxima en Colombia se reducirá definitivamente a 42 horas semanales sin afectar el salario. Freepik

Además de disminuir el número máximo de horas de trabajo, los ajustes también tendrán efectos sobre el valor de las horas extras, los recargos por trabajo nocturno, domingos y festivos, así como sobre el pago correspondiente a un nuevo día festivo incorporado al calendario nacional.

¿Desde cuándo se reducirá la jornada laboral en Colombia?

El principal cambio comenzará a regir el miércoles 15 de julio de 2026, cuando la jornada laboral máxima ordinaria pasará de 44 a 42 horas semanales.

Con esta medida culminará el proceso de reducción progresiva iniciado en 2023, cuando el límite legal todavía era de 47 horas semanales. Posteriormente descendió a 46 horas en 2024, a 44 horas en 2025 y finalmente llegará a 42 horas este año.

La normativa establece que esta disminución de horas no podrá implicar una reducción del salario, por lo que los trabajadores seguirán recibiendo el mismo ingreso mensual pese a laborar menos tiempo.

¿La hora de almuerzo cuenta dentro de la jornada laboral reducida?

Uno de los temas que más dudas genera es el de la hora de almuerzo. Este espacio está destinado a que el trabajador pueda alimentarse, descansar y desconectarse temporalmente de sus funciones laborales.

Según una aclaración de Función Pública, la hora de almuerzo es un complemento de la jornada laboral, destinado a que el empleado descanse y recupere energías. Por lo tanto, este tiempo no está incluido dentro de las horas efectivamente trabajadas que establece la ley.

Aumentarán las horas extras y otros recargos

Al mantenerse el salario y reducirse la jornada semanal, el valor de la hora ordinaria aumenta automáticamente.

Como consecuencia, también se incrementan los valores utilizados para calcular distintos conceptos laborales, entre ellos:

Horas extras diurnas.

Horas extras nocturnas.

Recargos por trabajo nocturno.

Pagos por laborar domingos y festivos.

En todos estos casos, la liquidación parte del valor de la hora ordinaria, por lo que una base superior también representa una mayor remuneración.

El aumento del valor de la hora ordinaria también impactará el cálculo de las horas extras y otros recargos laborales. Freepik

El recargo por trabajar domingos y festivos también subió

A este cambio se suma otro ajuste que ya comenzó a aplicarse durante julio.

Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajar domingos y festivos aumentó del 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria, como parte del cronograma previsto por la Ley 2466 de 2025.

Esto significa que quienes deban prestar sus servicios durante esas jornadas recibirán un reconocimiento económico superior al que estaba vigente hasta junio.

El nuevo festivo también tendrá impacto en la nómina

Otra de las novedades laborales de este mes es la incorporación de un nuevo día festivo nacional con motivo de la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

En 2026, debido a la aplicación de la Ley Emiliani, el descanso obligatorio se trasladará al lunes 13 de julio.

Las empresas que requieran trabajadores durante esa jornada deberán reconocer el recargo legal correspondiente, que desde este mes equivale al 90% sobre el valor de la hora ordinaria.