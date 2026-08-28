Durante septiembre, un grupo de usuarios del transporte público podrá obtener un importante ahorro en el valor de sus viajes.

Se trata de la Tarifa Social Federal, un beneficio que reduce en un 55% el costo del boleto para quienes cumplan con determinados requisitos. De esta manera, los beneficiarios habilitados podrán pagar apenas el 45% de la tarifa habitual en los servicios alcanzados.

El descuento está destinado a titulares de distintas prestaciones y programas sociales. Para acceder, es necesario contar con la tarjeta SUBE registrada y completar la activación correspondiente.

SUBE con 55% de descuento: quiénes podrán pagar solo el 45% del boleto

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), beneficiarios de Pensiones No Contributivas y estudiantes que reciben Becas Progresar.

También están incluidos los trabajadores de casas particulares, excombatientes de Malvinas y titulares del Seguro por Desempleo, del Seguro de Capacitación y Empleo y del programa Promover Igualdad de Oportunidades.

A la lista se suman los beneficiarios de Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y los monotributistas sociales que se encuentren inscriptos en REDLES.

Todos ellos pueden obtener una rebaja del 55%, siempre que tengan correctamente habilitado el beneficio.

Tarjeta SUBE: quiénes pueden obtener el 55% de descuento y cuáles son los pasos para activar la Tarifa Social Federal.

El paso clave para activar el descuento de la SUBE y pagar menos

Una de las formas de solicitar la Tarifa Social Federal es realizar el trámite en línea a través de Mi ANSES. Para comenzar, el usuario debe ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, deberá buscar la sección “Programas y beneficios” y seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”. El sistema otorgará entonces un código de seis dígitos.

El siguiente paso es ingresar en el sitio oficial de SUBE, iniciar sesión y asociar ese PIN a una tarjeta registrada a nombre del titular.

Para finalizar la gestión, será necesario acreditar la activación en una Terminal Automática SUBE o mediante la aplicación oficial desde un teléfono con tecnología NFC.

También se puede hacer presencial: qué documentos hay que llevar

Quienes no puedan completar el trámite en línea tienen la posibilidad de solicitar el beneficio de manera presencial. Para ello, pueden acercarse sin turno previo a una oficina de ANSES o a un Centro de Atención SUBE.

En estos casos, deben presentar el DNI vigente junto con la tarjeta SUBE que desean utilizar. Una vez habilitada la Tarifa Social Federal, el descuento del 55% se aplicará automáticamente al momento de pagar los viajes incluidos en el beneficio.