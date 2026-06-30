En esta noticia Uno por uno, los aumentos que llegan en julio

Con el inicio de julio, este miércoles los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán una nueva ronda de aumentos repartidos entre servicios y gastos. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cada rubro responde a un mecanismo distinto: algunos siguen el IPC oficial, otros combinan ese índice con costos operativos y otros aplican cláusulas contractuales pactadas de antemano.

Uno por uno, los aumentos que llegan en julio

Transporte: el rubro con mayor peso en el bolsillo

El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el ítem de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este rubro llegó a $ 116.688, y en julio las tarifas vuelven a moverse.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3% . Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $ 820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a $ 1.059,28.

El subte también ajustará 4,1% . El boleto pasará de $ 1558 a $ 1621 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $ 2541 por viaje. La tarifa social quedará en $ 567 y la estudiantil, en $ 226.

Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $ 380,10—, 10,5% en agosto —hasta $ 420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a $ 449,83.

Peajes: las autopistas de la Ciudad seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $ 4613,65 en horario normal y $ 6538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $ 1922,15 a $ 2718,21, según el horario.

Luz, gas y agua: el invierno presiona el consumo

La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81 % a nivel nacional . La estacionalidad agrava el impacto, ya que julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.

La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, derivó en un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $ 60.640 mensuales.

Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un dato a seguir de cerca: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

Por su parte, AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.

Prepagas: aumentos de hasta 2,9%

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, OSDE, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9%, según el plan contratado.

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Alquileres: subas de hasta 31,5% según el índice

Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el IPC de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.

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