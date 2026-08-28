Los monotributistas de Argentina comenzaron el segundo semestre de 2026 con nuevos valores dentro del régimen simplificado.

En agosto se aplicó una suba del 16,8%, en línea con la inflación acumulada durante los primeros seis meses del año, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

La actualización alcanzó tanto los topes de facturación anual como los importes que deben pagar mensualmente los contribuyentes según la categoría en la que se encuentren.

Qué cambió para los monotributistas desde agosto

Con la actualización, cada categoría del Monotributo cuenta con nuevos parámetros para determinar quién puede permanecer dentro de ella y cuáles son los montos correspondientes al pago mensual.

Las modificaciones se aplican en cada categoría.

Los nuevos valores se mantienen durante el segundo semestre de 2026, por lo que los contribuyentes deben tenerlos en cuenta al momento de controlar su facturación y verificar si continúan encuadrados correctamente en el régimen.

El cambio también impacta en los límites de ingresos que determinan las distintas categorías.

Cuánto habrá que pagar de Monotributo en septiembre

Desde agosto de 2026 y hasta enero de 2027, los valores de las cuotas del Monotributo se mantendrán sobre la siguiente escala:

Categoría A: $49.527,18.

Categoría B: $56.379,08.

Categoría C:

$66.020,12 para locaciones y prestaciones de servicios. $64.530,58 para venta de cosas muebles.

Categoría D:

$84.612,93 para locaciones y prestaciones de servicios. $82.564,81 para venta de cosas muebles.

Categoría E:

$119.811,45 para locaciones y prestaciones de servicios. $108.267,51 para venta de cosas muebles.

Categoría F:

$150.784,21 para locaciones y prestaciones de servicios. $129.930,65 para venta de cosas muebles.

Categoría G del Monotributo:

$230.312,94 para locaciones y prestaciones de servicios. $158.815,05 para venta de cosas muebles.

Categoría H:

$522.706,68 para locaciones y prestaciones de servicios. $317.895,01 para venta de cosas muebles.

Categoría I:

$963.747,86 para locaciones y prestaciones de servicios. $474.992,78 para venta de cosas muebles.

Categoría J:

$1.167.299,76 para locaciones y prestaciones de servicios. $580.793,69 para venta de cosas muebles.

Categoría K:

$1.614.446,04 para locaciones y prestaciones de servicios $702.103,24 para venta de cosas muebles.



Los nuevos topes de facturación del Monotributo

Los ingresos brutos máximos permitidos para permanecer en cada categoría del Monotributo fueron oficializados por ARCA y marcan los parámetros

Con la última actualización, los nuevos topes son los siguientes: