Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Manejar no implica solamente pagar una multa cuando se comete una infracción. En Argentina existe un sistema de puntos asociado a la licencia de conducir que busca sancionar las conductas más peligrosas y evitar que los conductores reincidentes continúen circulando.

El esquema contempla un crédito inicial de 20 puntos, que se va reduciendo a medida que quedan firmes determinadas infracciones.

Cuando el conductor pierde la totalidad del puntaje, puede quedar inhabilitado para conducir durante un período determinado.

Scoring de la licencia: cómo funciona el sistema de 20 puntos

El scoring nacional establece que cada conductor comienza con 20 puntos. Las infracciones contempladas en el régimen generan una quita determinada de acuerdo con su gravedad.

La normativa establece que algunas conductas pueden provocar descuentos importantes e incluso consumir la totalidad del puntaje disponible con una sola infracción.

Entre las faltas que pueden generar las mayores penalizaciones se encuentran:

Conducir estando inhabilitado o con la licencia suspendida: 20 puntos.

Participar u organizar competencias no autorizadas de velocidad o destreza: 20 puntos.

Conducir bajo los efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos que afecten la capacidad de manejo: 10 puntos.

Superar en más de un 30% el límite de velocidad permitido: 10 puntos.

Incumplir determinadas obligaciones luego de un accidente de tránsito: 10 puntos.

Por eso, no todas las infracciones tienen el mismo impacto sobre la licencia. Una falta menor puede quitar una cantidad limitada de puntos, mientras que una conducta considerada peligrosa puede reducir el crédito disponible.

Buenos Aires: cuándo pueden suspender la licencia de conducir

Imagen ilustrativa Archivo

La Provincia de Buenos Aires adhirió al sistema nacional de scoring y estableció un esquema basado en 20 puntos para los conductores.

Cuando una persona pierde por primera vez los 20 puntos, queda inhabilitada para conducir durante 60 días . En una segunda oportunidad, la sanción aumenta a 120 días y, en una tercera, llega a 180 días.

El sistema bonaerense contempla distintas infracciones con diferentes descuentos. Entre ellas aparecen:

Circular sin VTV o RTO: 4 puntos.

Circular sin cinturón de seguridad: 4 puntos.

Conducir con la licencia vencida: 5 puntos.

Circular en moto sin casco: 5 puntos.

No respetar un semáforo: 5 puntos.

Superar determinados límites de velocidad: 5 o 10 puntos, según el exceso.

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas: 10 puntos.

Conducir estando inhabilitado: 20 puntos.

Participar en picadas: 20 puntos.

De esta manera, las infracciones graves pueden acelerar considerablemente la pérdida del scoring y dejar al conductor cerca de la inhabilitación.

Córdoba también aplica un sistema de pérdida de puntos

En Córdoba, el sistema de control mediante pérdida de puntos funciona desde 2010. La normativa provincial establece que los conductores comienzan con 20 puntos y que las infracciones pueden generar descuentos parciales o totales.

Cuando la reiteración de faltas provoca la pérdida del crédito disponible, puede producirse la inhabilitación para conducir . La sanción queda asentada en el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito.

La legislación cordobesa también contempla un sistema de quita de puntos asociado al Codificador de Infracciones, donde se determina la sanción correspondiente a cada conducta.

Los conductores que necesitan recuperar puntos deben cumplir con los mecanismos establecidos por la autoridad correspondiente.

En Córdoba, la Policía Caminera señala que mediante los cursos de recuperación pueden recuperarse hasta 7 puntos por año.

Santa Fe: qué ocurre cuando se pierden todos los puntos

Santa Fe también cuenta con un sistema provincial de puntos vinculado a la licencia de conducir.

La Ley Provincial 13.133 establece que la licencia se emite asignando una cantidad determinada de puntos y que su validez queda condicionada a que el titular no pierda la totalidad de esa asignación.

Cuando se pierde el total de puntos, la normativa santafesina contempla la caducidad de la licencia y establece restricciones para volver a obtener una nueva habilitación durante un período determinado, sin perjuicio de otras sanciones o inhabilitaciones que pudieran corresponder.

El régimen provincial contempla distintos niveles de descuento. Según la reglamentación, determinadas infracciones pueden representar quitas de 2, 4, 5 puntos o más, dependiendo de la conducta sancionada.

Estas son las infracciones que más puntos pueden quitar

El sistema de scoring busca diferenciar las faltas según el riesgo que representan para la seguridad vial.

Las infracciones que pueden provocar las mayores quitas son:

1. Conducir estando inhabilitado: puede implicar una pérdida de 20 puntos.

2. Participar en carreras o competencias ilegales: la sanción puede alcanzar los 20 puntos.

3. Exceder ampliamente el límite de velocidad: superar en más de un 30% el máximo permitido puede representar una quita de 10 puntos.

4. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: determinadas conductas vinculadas con el consumo pueden significar una pérdida de 10 puntos.

5. Incumplir obligaciones luego de un accidente: determinadas faltas vinculadas con un siniestro pueden representar una quita de 10 puntos.

Un conductor que ya haya perdido parte de sus puntos puede quedar muy cerca de la suspensión o inhabilitación después de cometer una infracción grave.