Es Oficial | Rechazarán la Verificación Técnica de todos los autos que no tengan este elemento obligatorio en el auto.

Realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no depende únicamente del estado del motor, los frenos o los neumáticos. Existen varios controles que muchas veces pasan desapercibidos y que pueden provocar el rechazo del vehículo, obligando al conductor a realizar de vuelta el trámite.

Uno de los puntos que más atención recibe son los elementos de seguridad y emergencia que se encuentran dentro del auto. Se trata de puntos clave que pueden generar el rechazo de la VTV.

Elementos de seguridad obligatorios para pasar la VTV

Mientras el auto está en revisión, los controladores prestarán especial atención a los siguientes elementos:

Cinturones de seguridad: deben funcionar correctamente, trabar de manera adecuada y no presentar roturas.

Apoyacabezas delanteros y traseros: tienen que estar instalados y en buenas condiciones para proteger a los ocupantes.

Matafuegos: debe estar vigente, correctamente sujeto y dentro del habitáculo para poder utilizarse en caso de emergencia.

Botiquín de primeros auxilios: se verifica su presencia como parte del equipamiento recomendado de seguridad.

Balizas portátiles: deben encontrarse en el vehículo para señalizar una detención o desperfecto en la vía pública.

Es Oficial | Rechazarán la Verificación Técnica de todos los autos que no tengan este elemento obligatorio en el auto. IA Gemini

Qué otras partes del auto se revisan en la VTV

Además del equipamiento de seguridad mencionados, otros de los controles que se realizan son:

Emisión de gases: se verifica que el vehículo no supere los límites de contaminación permitidos.

Emisión de ruidos: se controla que el nivel sonoro del motor y del escape sea el reglamentario.

Sistema de dirección y tren delantero: se inspecciona el correcto funcionamiento de la dirección y sus componentes.

Es Oficial | Rechazarán la Verificación Técnica de todos los autos que no tengan este elemento obligatorio en el auto. Juan Manuel Laurens-GCBA

Sistema de frenos: se evalúa la capacidad de frenado y el estado general del sistema.

Sistema de suspensión: se revisan amortiguadores, resortes y otros componentes que garantizan la estabilidad.

Chasis: se comprueba que la estructura no presente daños que comprometan la seguridad.

Neumáticos: deben tener el dibujo reglamentario y encontrarse en buen estado.

Llantas: se inspeccionan para detectar deformaciones o daños.

Luces: se verifica el funcionamiento de todas las luces obligatorias del vehículo.

Seguridad y emergencia: incluye cinturones, apoyacabezas, matafuegos, botiquín y balizas.

Documentación del vehículo: se controla que toda la documentación obligatoria esté vigente.

Cuánto cuesta pasar la VTV en CABA

Los precios informados por el Gobierno de la Ciudad son los siguientes: