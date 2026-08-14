En esta noticia Claudia Sheinbaum quiere reconocer el trabajo de todos los medallistas

Todos los 407 mexicanos que obtuvieron medallas en la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026 obtendrán premios, anunció este miércoles la presidenta del país Claudia Sheinbaum, quien además prometió aumentos en el presupuesto y las becas para los deportistas.

“Vamos a aumentar el presupuesto. Rommel ya me había dicho lo de las medallas, que no se premiara sólo una medalla, sino todas, y en esa medida los apoyamos. Es importante impulsar a todos los jóvenes. Vamos a aumentar al menos un 10 por ciento las becas. El deporte representa disciplina y confianza”, dijo la gobernante.

MEX231. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/08/2026.- El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco (c-i), y la presidenta de México Claudia Sheinbaum (c-d), posan con medallistas al termino de una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). El Gobierno mexicano otorgará estímulos económicos a atletas y entrenadores por cada una de las 407 medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en lugar de reconocer únicamente la mejor presea conseguida por cada deportista. EFE/Mario Guzmán Fuente: EFE Mario Guzmán

Claudia Sheinbaum quiere reconocer el trabajo de todos los medallistas

Claudia Sheinbaum destacó los resultados obtenidos por la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como el trabajo de Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Por lo regular, solamente se premia a la mejor medalla que obtiene un atleta. Yo creo que deben premiarse todas las medallas conseguidas. Gracias por el apoyo, presidenta. Los montos de premios establecidos serán de 50.000 pesos por cada medalla de oro (2.930 dólares), 35.000 por cada plata (2.051 dólares) y 15.000 (879 dólares) por cada bronce”, informó Pacheco.

MEX216. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/08/2026.- El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, habla durante una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). El Gobierno mexicano otorgará estímulos económicos a atletas y entrenadores por cada una de las 407 medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en lugar de reconocer únicamente la mejor presea conseguida por cada deportista, anunció Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). EFE/Mario Guzmán Fuente: EFE Mario Guzmán

El director de la Conade destacó los buenos resultados que obtuvo México en el certamen.

“La delegación mexicana regresó de los juegos con 407 medallas; 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce. México es tricampeón Centroamericano y además fue la mejor participación de nuestro país en toda la historia de los juegos”, puntualizó.

“México obtuvo medallas en 50 deportes distintos, este resultado no dependió de una o dos disciplinas. En total, 493 atletas mexicanos subieron al podio y 91 de ellos consiguieron tres medallas o más. Las mujeres mexicanas encabezaron la cosecha de nuestra delegación con 198 medallas, 83 de ellas de oro”, explicó.

Pacheco aseguró que este trabajo se mantendrá de cara a los Juegos Panamericanos del próximo año en Lima y los Juegos Olímpicos de 2028.

“Se destinaron más de 1.000 millones de pesos en la preparación de nuestros deportistas eso permitió que 698 deportistas mexicanos fueran a estos juegos. Este acompañamiento continuará para las clasificaciones de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028”, concluyó.

Fuente: EFE