Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevará a cabo los últimos depósitos a jubilados de Argentina durante el cierre de agosto mientras se prepara para un cambio a partir del próximo mes.

Durante el viernes 28 y hasta el lunes 31 de agosto , aquellos adultos mayores cuyos haberes sean superiores al mínimo y posean un determinado DNI, verán acreditado el monto de dinero que les corresponde.

ANSES: quiénes cobran durante la última semana de agosto

Los pagos correspondientes a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzaron el 25 de agosto. Para esta etapa, ANSES agrupó a los beneficiarios según las dos últimas terminaciones de sus documentos.

¿Cuáles son los últimos jubilados en cobrar las pensiones durante el cierre de agosto? (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

El cronograma previsto para los últimos días de agosto quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de agosto .

DNI terminados en 8 y 9 : 31 de agosto.

De esta manera, quienes reciben haberes superiores al mínimo son los beneficiarios que completan el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones durante los últimos días de agosto.

ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en septiembre

A partir de septiembre comenzará un nuevo calendario de pagos para jubilados y pensionados, y los depósitos llegarán con un cambio por el aumento previsto.

El incremento será del 2,1% , porcentaje que surge del IPC de julio de 2026 informado oficialmente por el INDEC .

En el caso de quienes cobran haberes que no superan el haber mínimo, al igual que el resto de los pensionados, las fechas estarán determinadas por la terminación del DNI.

¿Cómo iniciará el cronograma de pagos en septiembre?

El cronograma informado para septiembre establece los siguientes días de pago:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

Los beneficiarios pueden consultar el recibo de haberes en mi ANSES a partir de la fecha de inicio correspondiente al nuevo calendario de pagos.