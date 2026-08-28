Las primeras 24 horas de la medida de fuerza de los prestadores privados de PAMI ya transcurrieron, pero el conflicto continúa este viernes 28 de agosto. El paro, que afecta a más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales de cuatro provincias, mantiene restringida la atención habitual y solo garantiza la asistencia de emergencias consideradas de máxima gravedad.

Sigue el paro de PAMI: dónde continúa la interrupción de la atención

La medida comenzó el jueves 27 de agosto y se extenderá durante este viernes 28, por lo que aún quedan 24 horas de paro.

La protesta alcanza a prestadores de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza.

La decisión fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), que reclama una actualización de los valores que reciben por los servicios y cuestiona las demoras en los pagos por parte de la obra social de los jubilados.

Desde el sector privado advirtieron que la situación económica de clínicas y sanatorios se volvió difícil de sostener y reclamaron una respuesta para regularizar los pagos pendientes.

El paro de PAMI se extiende durante este viernes 28 de agosto y completa su segunda y última jornada.

Qué servicios están afectados y cuáles continuarán durante el paro

Durante la segunda jornada del paro, los afiliados de PAMI podrían encontrar afectada la atención habitual en los establecimientos adheridos a la medida.

Según informaron los prestadores, l as guardias continuarán atendiendo únicamente los casos de emergencia identificados como códigos rojos , es decir, aquellas situaciones que requieren asistencia inmediata y no pueden ser postergadas.

En este contexto, los afiliados de PAMI que tenían turnos previstos para este viernes deberán comunicarse con la clínica, hospital o sanatorio correspondiente para conocer si su atención será realizada o si deberá ser reprogramada.

La medida, además, no alcanza a todos los prestadores de PAMI del país, sino específicamente a las instituciones que decidieron adherir al paro convocado por CAPRESS.

Por qué los prestadores de PAMI mantienen el reclamo

Desde la cámara que nuclea a los prestadores privados aseguraron que las instituciones atraviesan una situación financiera de “extrema fragilidad” debido al retraso en los valores que reciben por las prestaciones y a las demoras en los pagos.

Según el reclamo, las actualizaciones aplicadas a los aranceles no acompañaron el incremento de los costos de medicamentos, insumos, servicios y salarios. Por ese motivo, las clínicas y sanatorios exigen una recomposición urgente de los valores y un cronograma que permita regularizar las deudas pendientes.

CAPRESS también advirtió que, si la situación no se resuelve, podría quedar comprometida la atención de millones de jubilados y pensionados.

El conflicto se produce pocos días después de una medida similar realizada por instituciones privadas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Mientras continúa el reclamo por los aranceles y los pagos, este viernes 28 de agosto se completará la segunda y última jornada del paro en las cuatro provincias alcanzadas por la protesta.