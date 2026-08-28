Los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos pueden obtener un descuento del 55% en el transporte público a través de la Tarifa Social de la Tarjeta SUBE. De esta manera, el usuario habilitado paga solo el 45% del valor habitual del boleto .

Para obtener el beneficio no alcanza con tener la tarjeta SUBE: es necesario realizar el trámite para activar la Tarifa Social. A continuación, te contamos el paso a paso.

Tarjeta SUBE con Tarifa Social: quiénes pueden pagar el boleto con 55% de descuento

La Tarifa Social está destinada a distintos grupos de beneficiarios, entre ellos los jubilados y pensionados. Una vez habilitado el beneficio, se aplica un descuento del 55% sobre la tarifa correspondiente a los medios de transporte alcanzados.

También pueden acceder, si cumplen con las condiciones establecidas, el personal del Trabajo Doméstico, los veteranos de la Guerra de Malvinas, los monotributistas sociales y titulares de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Progresar, Seguro por Desempleo y Pensiones No Contributivas, entre otros programas.

La Tarifa Social Federal de SUBE continúa vigente en septiembre: jubilados y pensionados pueden acceder a un 55% de descuento en el boleto.

El trámite obligatorio para activar el descuento de ANSES en la SUBE

Para comenzar el trámite, el beneficiario debe ingresar a Mi ANSES.

Una vez dentro, el beneficiario deberá dirigirse al apartado “Programas y beneficios” y seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”. El sistema otorgará un código de seis dígitos que será necesario para vincular el descuento con la tarjeta.

Luego, se deberá ingresar en el sitio o a la aplicación oficial de SUBE, iniciar sesión y registrar el PIN generado en Mi ANSES junto con la tarjeta SUBE que esté a nombre del titular.

Por último, para que el beneficio quede habilitado, es necesario realizar la activación apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o mediante la aplicación SUBE desde un celular compatible con tecnología NFC.

El trámite es gratuito y, una vez completado y activado, el usuario comenzará a recibir el descuento del 55% en los medios de transporte alcanzados por la Tarifa Social Federal. También es importante contar con la tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario para poder asociar correctamente el descuento.

¿La Tarifa Social continua vigente en septiembre?

Sí. La Tarifa Social Federal para viajar con SUBE continúa vigente en septiembre y permite a los beneficiarios pagar solo el 45% del valor del boleto, gracias a un descuento del 55%.