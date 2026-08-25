El Gobierno encara una semana clave en el Congreso, en la que buscará nuevos triunfos legislativos a través de las sanciones de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, en la Cámara de Diputados.

Con ese objetivo en marcha, la Casa Rosada diseñó una agenda cargada para este martes. La jornada arranca con el vocero presidencial Adrián Ravier, que brindará su habitual conferencia de prensa.

Además, la Mesa Política del Gobierno vuelve a reunirse para repasar, como cada semana, el estado de cada proyecto y se prevé la presencia de un ministro para evaluar ejes de gestión. Contará con la presencia de Javier Milei, que no encabezaba una reunión formal de Gabinete desde el 9 de julio.

Pero la principal actividad de Milei estará prevista para la tarde, cuando reciba a diputados y senadores oficialistas. El encuentro buscará ordenar la táctica legislativa en la antesala de una sesión que la Casa Rosada considera importante para su programa económico.

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